Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Ирина Игнатова, редакторка ленты
5 мин.

Сколько стран в Евросоюзе в 2025 году: список и дата вступления

прапори ЄС
Фото: Pixabay

Европейский Союз  – это объединение государств, преимущественно находящихся на территории Европы.

Объединение создано в феврале 1992 года путем подписания Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.

О том, сколько стран в Евросоюзе в 2025 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое Европейский Союз

Евросоюз — это международное образование, в котором сочетаются признаки международной организации и государства, но с юридической точки зрения, он не является ни тем, ни другим.

Это объединение стран ведет политику, направленную на интеграцию европейского региона. В ЕС действует стандартизированная система законов и общий рынок, общая внешняя политика и политика безопасности. 20 стран ЕС ввели в обращение единую валюту — евро.

Жители, проживающие на территории ЕС, могут свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны без паспортного контроля, а также беспрепятственно проживать и работать в любой стране ЕС.

Евросоюз является субъектом международного публичного права и имеет такие институты власти:

  • Европейский парламент;
  • Европейскую комиссию;
  • Европейский совет;
  • Суд ЕС;
  • Европейскую счетную палату;
  • Европейский центральный банк.
Читайте также
Что такое Европейский Союз и как интеграция Украины может изменить доминирование в ЕС
Євросоюз ЄС Європейський

Расширение Европейского Союза

Маастрихтский договор о создании Европейского Союза 7 февраля 1992 года подписали 12 государств. Однако инициаторами создания европейского международного образования выступили Бельгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды еще в 1957 году, учредив Европейское экономическое сообщество.

За годы существования состав стран-членов ЕС расширялся четыре раза:

  • 1995 год – вступление Австрии, Финляндии, Швеции;
  • 2004 год – самое масштабное расширение, вступление Мальты, Кипра и восьми стран Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва);
  • 2007 год – в состав ЕС приняты Болгария и Румыния;
  • 2013 год – на данный момент последнее расширение, в ЕС вступила Хорватия.

За все время существования ЕС из его состава вышла только Великобритания. Так называемый Brexit произошел 31 декабря 2020 года.

Сколько стран в Евросоюзе – 2025 год

В состав Европейского Союза входят 27 государств. Это:

  1. Бельгия – 25 марта 1957;
  2. Германия – 25 марта 1957;
  3. Франция – 25 марта 1957;
  4. Италия – 25 марта 1957;
  5. Люксембург – 25 марта 1957;
  6. Нидерланды – 25 марта 1957;
  7. Ирландия – 1 января 1973;
  8. Дания – 1 января 1973;
  9. Греция – 1 января 1981;
  10. Испания – 1 января 1986;
  11. Португалия – 1 января 1986;
  12. Финляндия – 1 января 1995;
  13. Швеция – 1 января 1995;
  14. Австрия – 1 января 1995;
  15. Эстония – 1 мая 2004;
  16. Латвия – 1 мая 2004;
  17. Литва – 1 мая 2004;
  18. Польша – 1 мая 2004;
  19. Чехия – 1 мая 2004;
  20. Словакия – 1 мая 2004;
  21. Венгрия – 1 мая 2004;
  22. Словения – 1 мая 2004;
  23. Кипр – 1 мая 2004;
  24. Мальта – 1 мая 2004;
  25. Болгария – 1 января 2007;
  26. Румыния – 1 января 2007;
  27. Хорватия – 1 июля 2013.

В состав ЕС также входят французские заморские территории и испанские полуанклавы Сеута и Мелилья, находящиеся за пределами Европы.

Читайте также
Около 60% граждан стран ЕС одобряют военную помощь Украине
скільки людей на землі

Связанные темы:

Європейський СоюзЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь