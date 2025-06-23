Сколько стран в Евросоюзе в 2025 году: список и дата вступления
Европейский Союз – это объединение государств, преимущественно находящихся на территории Европы.
Объединение создано в феврале 1992 года путем подписания Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.
О том, сколько стран в Евросоюзе в 2025 году, читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое Европейский Союз
Евросоюз — это международное образование, в котором сочетаются признаки международной организации и государства, но с юридической точки зрения, он не является ни тем, ни другим.
Это объединение стран ведет политику, направленную на интеграцию европейского региона. В ЕС действует стандартизированная система законов и общий рынок, общая внешняя политика и политика безопасности. 20 стран ЕС ввели в обращение единую валюту — евро.
Жители, проживающие на территории ЕС, могут свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны без паспортного контроля, а также беспрепятственно проживать и работать в любой стране ЕС.
Евросоюз является субъектом международного публичного права и имеет такие институты власти:
- Европейский парламент;
- Европейскую комиссию;
- Европейский совет;
- Суд ЕС;
- Европейскую счетную палату;
- Европейский центральный банк.
Расширение Европейского Союза
Маастрихтский договор о создании Европейского Союза 7 февраля 1992 года подписали 12 государств. Однако инициаторами создания европейского международного образования выступили Бельгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды еще в 1957 году, учредив Европейское экономическое сообщество.
За годы существования состав стран-членов ЕС расширялся четыре раза:
- 1995 год – вступление Австрии, Финляндии, Швеции;
- 2004 год – самое масштабное расширение, вступление Мальты, Кипра и восьми стран Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва);
- 2007 год – в состав ЕС приняты Болгария и Румыния;
- 2013 год – на данный момент последнее расширение, в ЕС вступила Хорватия.
За все время существования ЕС из его состава вышла только Великобритания. Так называемый Brexit произошел 31 декабря 2020 года.
Сколько стран в Евросоюзе – 2025 год
В состав Европейского Союза входят 27 государств. Это:
- Бельгия – 25 марта 1957;
- Германия – 25 марта 1957;
- Франция – 25 марта 1957;
- Италия – 25 марта 1957;
- Люксембург – 25 марта 1957;
- Нидерланды – 25 марта 1957;
- Ирландия – 1 января 1973;
- Дания – 1 января 1973;
- Греция – 1 января 1981;
- Испания – 1 января 1986;
- Португалия – 1 января 1986;
- Финляндия – 1 января 1995;
- Швеция – 1 января 1995;
- Австрия – 1 января 1995;
- Эстония – 1 мая 2004;
- Латвия – 1 мая 2004;
- Литва – 1 мая 2004;
- Польша – 1 мая 2004;
- Чехия – 1 мая 2004;
- Словакия – 1 мая 2004;
- Венгрия – 1 мая 2004;
- Словения – 1 мая 2004;
- Кипр – 1 мая 2004;
- Мальта – 1 мая 2004;
- Болгария – 1 января 2007;
- Румыния – 1 января 2007;
- Хорватия – 1 июля 2013.
В состав ЕС также входят французские заморские территории и испанские полуанклавы Сеута и Мелилья, находящиеся за пределами Европы.