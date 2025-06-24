Трамп резко раскритиковал Израиль за удары по Ирану и требует немедленно отозвать авиацию

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от дальнейших авиаударов, призвав не сбрасывать бомбы и вернуть пилотов домой.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает агентство Reuters.

Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки

Дональд Трамп опубликовал жесткие заявления и непосредственно обратился к израильскому руководству с требованием прекратить военные действия.

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— Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно! Перемирие вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! — написал американский президент.

Заявление Дональда Трампа прозвучало после того, как министр обороны Израиля Израэль Кац объявил о приказе нанести новые удары по целям в Тегеране в ответ на запуск иранских ракет.

В Тель-Авиве действия Ирана назвали вопиющим нарушением режима прекращения огня. В то же время Тегеран отрицает запуск ракет и заявляет, что именно Израиль нарушил договоренности, продолжая атаки в течение полутора часов после начала перемирия.

Ранее Израиль согласился на предложение Дональда Трампа о прекращении огня. Однако отметил, что ответит на любые провокации со стороны Ирана.

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