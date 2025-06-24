Трамп різко розкритикував Ізраїль за удари по Ірану й вимагає негайно відкликати авіацію

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від подальших авіаударів, закликавши не скидати бомби та повернути пілотів додому.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає агентство Reuters.
Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування
Дональд Трамп опублікував жорсткі заяви і безпосередньо звернувся до ізраїльського керівництва з вимогою припинити військові дії.
— Ізраїлю. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно! Перемир’я набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його! — написав американський президент.
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Заява Дональда Трампа пролунала після того, як міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац оголосив наказ завдати нових ударів по цілях у Тегерані у відповідь на запуск іранських ракет.
У Тель-Авіві дії Ірану назвали кричущим порушенням режиму припинення вогню. Водночас Тегеран заперечує запуск ракет і заявляє, що саме Ізраїль порушив домовленості, продовжуючи атаки протягом півтори години після початку перемир’я.
Раніше Ізраїль погодився на пропозицію Дональда Трампа щодо припинення вогню. Проте зазначив, що відповість на будь-які провокації з боку Ірану.