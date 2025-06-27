Зарплаты во Франции — одни из самых высоких в Европе, что напрямую влияет на общий уровень благополучия населения. Это одна из причин постоянного роста количества мигрантов, стремящихся жить и работать в этой стране. Сильная экономика и активный потребительский рынок создают благоприятные условия как для развития предпринимательства, так и для построения стабильной карьеры.

Факты ICTV рассказывают, какова средняя зарплата во Франции в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Какой принцип начисления зарплаты во Франции

Во Франции система оплаты труда базируется на двух ключевых подходах — автоматическая корректировка зарплат (индексация) и персонализированный подход к вознаграждению работников.

Индексация заработной платы происходит в соответствии с уровнем инфляции. Это предусмотрено коллективными трудовыми соглашениями, которые имеют юридическую силу и находятся под строгим надзором профсоюзов. Такой механизм позволяет работникам сохранять покупательную способность.

Индивидуализация оплаты, в свою очередь, учитывает уровень образования, профессиональные навыки, качество выполненной работы и готовность работника к изменениям и перемещениям. Выплаты в этом случае могут осуществляться по разным моделям, в частности:

фиксированная ставка, которая учитывает количество рабочих часов, участие в жизни компании и личную производительность, без привязки к результатам коллектива;

базовая зарплата и премии, размер которых зависит от эффективности выполненных задач;

альтернативные стимулы, такие как бонусы за высокие продажи или возможность приобрести акции компании.

Преимущество этой модели заключается в прозрачности начисления. Работники имеют доступ к информации о финансовых показателях предприятия и понимают, какую долю дохода могут получить за результативную работу.

Какая средняя зарплата во Франции в 2025 году

Во Франции средний уровень заработной платы не закреплен законом и не регулируется государством.

Величина заработка определяется индивидуально при договоренностях между работником и работодателем и закрепляется в трудовом договоре. При этом учитываются общенациональные минимальные ставки, работа в сверхурочное время, доплаты, премии и различные виды надбавок.

Зарплата специалиста формируется с учетом его квалификации, образования, опыта, а также отрасли, в которой он работает, и экономических возможностей компании. Также большую роль играет регион. В частности, в Париже заработки выше, чем в провинции. По данным Eurostat, чистый средний доход работника может составлять примерно €2500 (122100,50 грн).

В 2025 году средняя заработная плата во Франции оценивается на уровне €3085 (150672,02 грн) брутто в месяц, после уплаты налогов остается ориентировочно €2400 (117216,48 грн) нетто.

Довольно конкурентной является профессия секретаря-администратора, особенно если работник владеет несколькими языками. Например, специалист, который свободно общается на трех языках (включая французский), может зарабатывать до €40 тыс. в год, то есть 1953608 грн.

Бухгалтеры в среднем получают около €3500 (170940,70 грн) в месяц, однако новички в этой сфере начинают с примерно €1800 (87912,36 грн).

Средний заработок школьного учителя составляет около €2000 (97680,40 грн).

Наибольшие доходы во Франции наблюдаются в области корпоративного управления. В частности, члены советов директоров крупных компаний могут получать до €20 000 (976804 грн) в месяц. Для сравнения, работники туристического сектора и сферы обслуживания обычно зарабатывают до €2000 (97680,40 грн).

Стоит также отметить, что французские полицейские имеют одну из самых высоких зарплат среди силовиков в Европе — в среднем они получают более €6000 (293041,20 грн) в месяц.

Какие профессии наиболее популярны и высокооплачиваемы во Франции

Во Франции существует ряд профессий, которые традиционно считаются высокооплачиваемыми и пользуются стабильным спросом на рынке труда.

Наибольшим спросом пользуются специалисты:

медицинской отрасли (особенно врачи);

юридической сферы (адвокаты, юристы);

финансового сектора (консультанты, аналитики);

продаж (менеджеры по коммерческой деятельности).

Средняя зарплата во Франции в этих сферах может быть достаточно высокой. Представители некоторых специальностей ежемесячно получают от €5000 до €6000 (244201,00-293041,20 грн). Например, минимальный уровень зарплаты у врачей стартует с €3000 (146520,60 грн), а опытные специалисты могут зарабатывать более €9800 (478633,96 грн) в месяц.

Финансовые консультанты в основном получают около €6250 (305251,25 грн). Также высокий спрос существует на инженеров с узкой специализацией. Их доход варьируется в пределах €3000–€4000 (146520,60- 195360,80 грн) ежемесячно. В сфере юриспруденции опытные адвокаты могут зарабатывать до €6100 (297925,22 грн) в месяц.

Не менее конкурентоспособны представители рабочих профессий — квалифицированные работники могут иметь доход до €3500 (170940,70 грн). А французские риелторы, особенно с богатой клиентской базой, способны зарабатывать до €9500 (463981,90 грн) в месяц, что делает эту отрасль одной из самых прибыльных.

Как видим, средняя зарплата во Франции в 2025 году значительно превышает средний уровень заработной платы в Украине.

