Середня зарплата у Франції 2025: розмір та як нараховується

Зарплати у Франції входять до числа найвищих у Європі, що напряму впливає на загальний рівень добробуту населення. Це одна з причин постійного зростання кількості мігрантів, які прагнуть жити й працювати у цій країні. Сильна економіка та активний споживчий ринок створюють сприятливі умови як для розвитку підприємництва, так і для побудови стабільної кар’єри.

Факти ICTV розказують, яка середня зарплата у Франції у 2025 році — детальніше читайте в матеріалі.

Який принцип нарахування зарплати у Франції

У Франції система оплати праці базується на двох ключових підходах — автоматичне коригування зарплат (індексація) та персоналізований підхід до винагороди працівників.

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Індексація заробітної плати відбувається відповідно до рівня інфляції. Це передбачено колективними трудовими угодами, які мають юридичну силу та перебувають під суворим наглядом профспілок. Такий механізм дозволяє працівникам зберігати купівельну спроможність.

Індивідуалізація оплати, своєю чергою, враховує рівень освіти, професійні навички, якість виконаної роботи та готовність працівника до змін і переміщень. Виплати в цьому випадку можуть здійснюватися за різними моделями, зокрема:

фіксована ставка, яка враховує кількість робочих годин, участь у житті компанії й особисту продуктивність, без прив’язки до результатів колективу;

базова зарплата та премії, розмір яких залежить від ефективності виконаних завдань;

альтернативні стимули, як-от бонуси за високі продажі або можливість придбати акції компанії.

Перевага цієї моделі полягає у прозорості нарахування. Працівники мають доступ до інформації про фінансові показники підприємства й розуміють, яку частку доходу можуть отримати за результативну роботу.

Яка середня зарплата у Франції 2025

У Франції середній рівень заробітної плати не закріплений законом і не регулюється державою.

Величина заробітку визначається індивідуально під час домовленостей між працівником та роботодавцем і закріплюється у трудовому договорі. При цьому враховуються загальнонаціональні мінімальні ставки, робота у понаднормовий час, доплати, премії та різні види надбавок.

Зарплата спеціаліста формується з урахуванням його кваліфікації, освіти, досвіду, а також галузі, у якій він працює, й економічних можливостей компанії. Також велику роль відіграє регіон. Зокрема, в Парижі заробітки вищі, ніж у провінції. За даними Eurostat, чистий середній дохід працівника може становити приблизно €2500 (122100,50 грн).

У 2025 році середня заробітна плата у Франції оцінюється на рівні €3085 (150672,02 грн) брутто на місяць, після сплати податків залишається орієнтовно €2400 (117216,48 грн) нетто.

Доволі конкурентною є професія секретаря-адміністратора, особливо якщо працівник володіє декількома мовами. Наприклад, фахівець, який вільно спілкується трьома мовами (включно з французькою), може заробляти до €40 тис. на рік, тобто 1953608 грн.

Бухгалтери у середньому отримують близько €3500 (170940,70 грн) на місяць, проте новачки в цій сфері починають з приблизно €1800 (87912,36 грн).

Середній заробіток шкільного вчителя становить близько €2000 (97680,40 грн).

Найбільші доходи у Франції спостерігаються в галузі корпоративного управління. Зокрема, члени рад директорів великих компаній можуть отримувати до €20 000 (976804 грн) на місяць. Для порівняння, працівники туристичного сектору та сфери обслуговування зазвичай заробляють до €2000 (97680,40 грн).

Варто також зазначити, що французькі поліцейські мають одну з найвищих зарплат серед силовиків у Європі — в середньому вони отримують понад €6000 (293041,20 грн) на місяць.

Які професії найбільш популярні та високооплачувані у Франції

У Франції є низка професій, які традиційно вважаються високооплачуваними та мають стабільний попит на ринку праці.

Найбільший попит мають фахівці:

медичної галузі (особливо лікарі);

юридичної сфери (адвокати, юристи);

фінансового сектору (консультанти, аналітики);

продажів (менеджери з комерційної діяльності).

Середня зарплата у Франції у цих сферах може бути досить високою. Представники деяких спеціальностей щомісячно отримують від €5000 до €6000 (244201,00-293041,20 грн). Наприклад, мінімальний рівень зарплати у лікарів стартує з €3000 (146520,60 грн), а досвідчені спеціалісти можуть заробляти понад €9800 (478633,96 грн) на місяць.

Фінансові консультанти здебільшого отримують близько €6250 (305251,25 грн). Також високий попит існує на інженерів з вузькою спеціалізацією. Їхній дохід варіюється в межах €3000-€4000 (146520,60-195360,80 грн) щомісячно. У сфері юриспруденції досвідчені адвокати мають змогу заробляти до €6100 (297925,22 грн) на місяць.

Не менш конкурентоспроможними є представники робочих професій — кваліфіковані працівники можуть мати дохід до €3500 (170940,70 грн). А французькі рієлтори, особливо з багатою клієнтською базою, здатні заробляти до €9500 (463981,90 грн) на місяць, що робить цю галузь однією з найприбутковіших.

Як бачимо, середня зарплата у Франції у 2025 році значно перевищує середній рівень заробітної плати в Україні.

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