В Будапеште на ЛГБТК+ прайд, несмотря на запрет, вышли до 200 тысяч человек

В Будапеште во время празднования 30-летия местного прайда состоялось рекордное шествие: по данным организаторов, на марш вышли от 180 до 200 тысяч человек, что значительно превысило ожидаемое количество участников в 35-40 тысяч.

Об этом сообщает CNN.

Тысячи венгров и евродепутатов поддержали прайд в Будапеште, несмотря на запрет правительства

Массовая демонстрация против политики правительства Венгрии. Несмотря на рекордную поддержку, нынешнее шествие состоялось на фоне резкого усиления риторики власти против ЛГБТК+ сообщества в стране.

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В жаркую погоду демонстранты шли по улицам столицы с плакатами Солидарность из Budapest Pride и табличками с перечеркнутыми изображениями премьер-министра Виктора Орбана.

Из портативных колонок звучала музыка, к ходу присоединялись люди всех возрастов: семьи с детскими колясками, подростки в накидках и пожилые жители рядом с активистами.

От исторического центра города до набережной колонна постоянно росла в количестве и громкости, открыто возвращая себе публичное пространство в знак сопротивления закону, призванному их вытеснить.

Марш проходил в открытом неповиновении полицейскому запрету, принятому ранее в этом году в рамках нового законодательства, запрещающего ЛГБТК+ меры по всей стране.

Участники держали собственноручно сделанные плакаты: одна с надписью Трансгендерные люди – благословения на этой земле, другая – Гордые. Единые. Уровни в каждом уголке ЕС.

По словам организаторов, к маршу должны были присоединиться не менее 70 членов Европарламента.

Ван Спаррентак, депутат от Нидерландов из фракции Зеленые/Европейский свободный альянс, рассказала CNN, что посещает Будапештский Прайд, чтобы поддержать ЛГБТК+ сообщество Венгрии, дать им понять, что они не сами, и быть видимой частью сообщества.

– Прайд – это протест, и если Орбан сможет безнаказанно запретить Budapest Pride, каждый прайд в Европе окажется под угрозой после любых выборов, – добавила она.

В марте венгерские депутаты приняли закон, запрещающий прайд-мероприятия и разрешающий использование технологии распознавания лиц для идентификации участников – шаги, которые активисты назвали незаконными и частью более широкого наступления на ЛГБТК+ сообщество.

Орбан приветствовал запрет, утверждая, что он якобы защищает детей. Его правительство активно продвигает консервативную и христианскую повестку дня.

Запрет вызвал масштабные протесты в Будапеште еще в марте, организаторы прайда заявили, что, несмотря на новый закон, фестиваль состоится.

Петиция с требованием отменить запрет уже собрала более 120 тысяч подписей из 73 стран, призывая власти отклонить этот несправедливый закон и обеспечить проведение марша без помех и мирно, без дискриминации, преследований, страха или насилия.

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