У Будапешті на ЛГБТК+ прайд попри заборону вийшли до 200 тисяч людей

У Будапешті під час святкування 30-ї річниці місцевого прайду відбулася рекордна хода: за даними організаторів, на марш вийшли від 180 до 200 тисяч людей, що значно перевищило очікувану кількість учасників у 35–40 тисяч.

Про це повідомляє CNN.

Тисячі угорців і євродепутатів підтримали прайд у Будапешті, попри заборону уряду

Масова демонстрація проти політики уряду Угорщини. Незважаючи на рекордну підтримку, цьогорічна хода відбулася на фоні різкого посилення риторики влади проти ЛГБТК+ спільноти в країні.

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У спекотну погоду демонстранти йшли вулицями столиці з плакатами Солідарність із Budapest Pride та табличками із перекресленими зображеннями прем’єр-міністра Віктора Орбана.

З портативних колонок лунала музика, до ходи приєднувалися люди різного віку: сім’ї з дитячими візками, підлітки в накидках та літні мешканці поруч з активістами.

Від історичного центру міста до набережної колона постійно зростала у кількості й гучності, відкрито повертаючи собі публічний простір на знак спротиву закону, покликаному їх витіснити.

Марш відбувався у відкритій непокорі поліцейській забороні, ухваленій раніше цього року в межах нового законодавства, що забороняє ЛГБТК+ заходи по всій країні.

Учасники тримали власноруч зроблені плакати: один із написом Трансгендерні люди – благословення на цій землі, інший – Горді. Єдині. Рівні у кожному куточку ЄС.

За словами організаторів, до маршу мали приєднатися щонайменше 70 членів Європарламенту.

Ван Спаррентак, депутатка від Нідерландів з фракції Зелені/Європейський вільний альянс, розповіла CNN, що відвідує Будапештський Прайд, аби підтримати ЛГБТК+ спільноту Угорщини, дати їм зрозуміти, що вони не самі, і бути видимою частиною спільноти.

– Прайд – це протест, і якщо Орбан зможе безкарно заборонити Budapest Pride, кожен прайд у Європі опиниться під загрозою після будь-яких виборів, – додала вона.

У березні угорські депутати ухвалили закон, що забороняє прайд-заходи і дозволяє використання технології розпізнавання облич для ідентифікації учасників – кроки, які активісти назвали незаконними та частиною ширшого наступу на ЛГБТК+ спільноту.

Орбан привітав заборону, стверджуючи, що вона нібито захищає дітей. Його уряд активно просуває консервативний і християнський порядок денний.

Заборона викликала масштабні протести в Будапешті ще в березні, організатори прайду заявили, що попри новий закон фестиваль відбудеться.

Петиція з вимогою скасувати заборону вже зібрала понад 120 тисяч підписів із 73 країн, закликаючи владу відхилити цей несправедливий закон і забезпечити проведення маршу без перешкод і мирно, без дискримінації, переслідувань, страху чи насильства.

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