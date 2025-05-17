После наступления Израиля в Газе ХАМАС заявил о начале новых переговоров: что известно

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что они открыты к новому раунду переговоров, направленных на прекращение войны в Газе. Это произошло через несколько часов после начала масштабного наступления армии Израиля.

Об этом сообщает BBC.

ХАМАС заявил о начале новых переговоров по Газе

Советник главаря ХАМАС Тахер ан-Нуну заявил в комментарии BBC, что новый раунд переговоров официально начался в субботу в Дохе. По его словам, ни одна из сторон не выдвинула предварительных условий, и все вопросы были вынесены для обсуждения.

Сейчас смотрят

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что представители ХАМАС вернулись к косвенным переговорам в Катаре, чтобы договориться об освобождении заложников.

Кац назвал этот шаг “отходом от неуступчивой позиции, которую они занимали до этого момента”.

Израиль начал масштабное наступление в Секторе Газа

В ночь на субботу, 17 мая, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое наступление в Секторе Газа. Там заявили, что начали “первые этапы операции Колесница Гедеона и расширение наступления в Секторе Газа.

Целью операции Израиль назвал “достижение всех военных целей, включая освобождение заложников и победу над ХАМАС”.

В сообщении в англоязычном аккаунте в соцсети X израильская армия заявила, что не прекратит действовать, “пока ХАМАС не перестанет быть угрозой, а все наши заложники не окажутся дома”.

По данным палестинской администрации, в результате израильских атак накануне, 16 мая, в Секторе Газа погибли по меньшей мере 100 человек. ЦАХАЛ заявил, что в течение последних 24 часов поразил “более 150 террористических целей” в Секторе Газа.

Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил, что недавняя эскалация со стороны Израиля может рассматриваться как нарушение международного права. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты “обеспокоены” этой ситуацией.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.