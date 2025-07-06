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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Португалія виділила €21 млн на F-16 та супутникову розвідку для України

Винищувач F-16 випускає ракету AMRAAM
Фото: Getty Images

Уряд Португалії офіційно схвалив рішення про підтримку України на суму €21,45 млн  на підготовку українських пілотів F-16 та надання розвідувальних даних Силам оборони України.

Про це повідомляє Уряд Португалії.

Понад €21 млн підуть на посилення оборони України

Зокрема на підготовку українських пілотів винищувачів F-16 Португалія виділить €954 тис.

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Навчання проводитиметься в межах міжнародної F-16 Air Force Capability Coalition, що функціонує під егідою Ukraine Defence Contact Group та відповідає за розвиток українських авіаційних спроможностей.

Ця програма є частиною масштабних зусиль міжнародної коаліції з підготовки українських льотчиків для управління західними винищувачами F-16, які поступово надходять до України.

Найбільшу частину допомоги – €20,5 млн – Португалія спрямує на надання українським Силам оборони супутникових розвідданих.

Допомога включатиме оптичні супутникові знімки та дані з радарів із синтезованою апертурою (SAR).

Ці технології дозволяють отримувати високоякісні зображення місцевості в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби, що критично важливо для планування військових операцій та виявлення ворожих позицій.

Варто зазначити, що раніше Португалія та Україна уклали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає всебічну співпрацю у сферах військової підготовки, передачі озброєння, розвідки, технічної допомоги та протидії ворожій пропаганді.

Нинішній пакет допомоги є практичною реалізацією цих домовленостей та демонструє готовність Португалії надавати Україні не лише фінансову, але й технологічну підтримку у сфері оборони.

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