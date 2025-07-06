У російському порту Усть-Лузі підірвано танкер з аміаком

У російському порту Усть-Луга в Ленінградській області сталося два вибухи на танкері Eco Wizard.

Про це повідомило міністерство транспорту РФ.

Вибухнув російський танкер з аміаком: що відомо

За повідомленням російського відомства, вибухи відбулися під час завантаження аміаку на терміналі порту.

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Після детонації танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Пошкодження корпусу спричинили витік аміаку з танків судна.

Міністерство транспорту РФ визнало “незначний витік через інцидент під час завантаження”, хоча масштаби забруднення можуть бути значно більшими.

За офіційними даними російських органів, двадцять три члени екіпажу евакуювали з борту танкера, постраждалих серед моряків нібито немає.

Наразі аварійні служби термінала займаються ліквідацією наслідків події, а подальше навантаження вантажу зупинили.

За повідомленням Радіо Свобода це вже п’ятий подібний випадок з танкерами, які заходять в російські порти.

Російська сторона планує проведення водолазних робіт для оцінки пошкоджень корпусу судна.

Що відомо про танкер Eco Wizard

Eco Wizard — це сучасний LPG-танкер побудований для перевезення зрідженого газу довжиною близько 180 м і шириною близько 29 м.

Цей танкер має спеціалізовані цистерни із системами глибоких насосів та високого рівня безпеки.

Його місткість становить близько 30 000 тонн вантажу.

Високий клас енергоефективності судна дозволяє економно витрачати паливо, що особливо актуально на далеких маршрутах.

Нагадаємо, що для того, щоб подолати тіньовий флот РФ Німеччина запровадила додаткову перевірку танкерів.

За повідомлення німецького уряду, тіньовий флот РФ включає нафтові танкери, деякі з яких старі, послуговуються небезпечними методами судноплавства та використовуються для ухилення від санкцій.

Фото: VesselFinder

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