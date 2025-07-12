Нова Каледонія стане “державою в державі” у складі Франції

Політичні партії Нової Каледонії та уряд Франції досягли домовленості щодо майбутнього статусу заморської території.

Планується створення нового державного утворення з автономією для Нової Каледонії, проте повна незалежність від Франції не передбачається.

Про це повідомила пресслужба французького уряду.

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У суботу 12 липня представники центральної французької влади та усі політичні партії Нової Каледонії підписали проєкт угоди, що окреслює більший суверенітет і нову політичну організацію цієї території.

Підписання стало продовженням досягнень саміту щодо майбутнього Нової Каледонії, який проходив 2 липня за участі президента Емманюеля Макрона.

Ця угода передбачає організацію держави Нова Каледонія у складі Франції, що буде внесено до французької конституції.

У 2026 році має бути схвалений основний закон Нової Каледонії, який визначить принципи організації влади на острові.

Мешканці острова зможуть одночасно бути громадянами Нової Каледонії та Франції і користуватися перевагами такого подвійного громадянства.

При цьому вихід з громадянства Франції автоматично означатиме втрату і громадянства Нової Каледонії.

Яз зазначили в уряді, Нова Каледонія здійснюватиме свої дипломатичні взаємодії відповідно до міжнародних зобов’язань та фундаментальних інтересів Франції.

Париж підтримуватиме ширшу представленість архіпелагу у міжнародних організаціях, але залишає за собою повноваження у сфері оборони, безпеки, громадського порядку та судочинства – із тісним залученням місцевої влади.

Прем’єр Франсуа Байру назвав це угодою історичного значення.

Надалі уряд має підготувати проєкт змін до конституції та інше законодавство для втілення домовленостей.

Що відомо про Нову Каледонію

Нова Каледонія – це архіпелаг у південній частині Тихого океану, розташований на схід від Австралії. Столиця – Нумеа, населення близько 270 тисяч осіб.

До 1998 року територія мала статус заморської території Франції з обмеженою автономією.

Після підписання Нумейської угоди у 1998 році Нова Каледонія отримала особливий статус “sui generis” з розширеною автономією та поступовою передачею владних повноважень від Франції.

У 2021 році на референдумі більшість виборців висловилася за те, щоб залишитися у складі Франції.

До угоди підписаною 12 липня 2025 року Нова Каледонія мала статус заморської країни.

Фото: Уряд Франції

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