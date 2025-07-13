КНДР вже поставила РФ понад 12 млн снарядів — розвідка Південної Кореї

Північна Корея продовжує постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України.

За даними військової розвідки Південної Кореї, наданими в неділю, 13 липня, обсяг поставок становить понад 12 млн снарядів калібру 152 мм.

Снаряди для РФ із Північної Кореї: нові дані

За даними доповіді Агентства військової розвідки (DIA), Північна Корея на сьогодні поставила близько 28 тис. контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

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– Якщо перерахувати на одиночні 152-міліметрові снаряди, то кількість поставлених снарядів, імовірно, сягнула понад 12 млн, – повідомило Розвідувальне управління Міністерства оборони.

З жовтня минулого року Північна Корея надала Росії звичайні озброєння і близько 13 тис. військовослужбовців для підтримки військових зусиль Москви.

Пхеньян, імовірно, направить додаткові війська до Росії в липні або серпні, повідомило сеульське розвідувальне агентство в кінці червня.

Російські ЗМІ повідомили, що Північна Корея направить до Курська 5 тис. військових будівельників і 1 тис. саперів для підтримки відновлювальних робіт.

Джерело: Yonhap News Agency

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