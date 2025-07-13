Премьер Чехии призвал Фицо не блокировать санкции против РФ
Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к своему словацкому коллеге Роберту Фицо с призывом прекратить блокирование 18-го пакета санкций против России на уровне Европейского Союза.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Премьер Чехии призвал к единству против российской агрессии
В письме Фиала подчеркнул важность единого подхода к агрессии России против Украины и напомнил о совместном историческом опыте оккупации Москвой.
Чешский премьер предупредил, что блокирование санкций может изолировать Словакию в рамках ЕС.
— Мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является чрезвычайно важным, — написал Фиала.
Премьер Чехии выразил надежду, что Словакия как ближайший партнер пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против российской агрессии.
Напомним, что Словакия заблокировала одобрение 18-го пакета санкций во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС в пятницу, 11 июля.
Это сорвало планы быстрого принятия новых ограничительных мер против России.
Перед этим, 10 июля Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций без четких гарантий компенсаций за прекращение поставок российского газа с 1 января 2028 года.
Однако 12 июля словацкий премьер заявил о готовности разблокировать санкции в обмен на договоренности с партнерами о замене российского газа.
По его словам, Братислава уже обсуждает этот вопрос с Францией, Германией и Еврокомиссией.