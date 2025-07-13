Прем’єр Чехії закликав Фіцо не блокувати санкції проти РФ
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала звернувся до свого словацького колеги Роберта Фіцо з закликом припинити блокування 18-го пакету санкцій проти Росії на рівні Європейського Союзу.
Про це повідомляє Radio Prague International.
Прем’єр Чехії до єдності проти російської агресії
У листі Фіала наголосив на важливості єдиного підходу до агресії Росії проти України та нагадав про спільний історичний досвід окупації Москвою.
Чеський прем’єр попередив, що блокування санкцій може ізолювати Словаччину в рамках ЄС.
— Ми маємо спільний інтерес в убезпеченні наших громадян. Співпраця в рамках ЄС і НАТО є надзвичайно важливою, – написав Фіала.
Прем’єр Чехії висловив сподівання, що Словаччина як найближчий партнер перегляне свою позицію і допоможе зберегти єдність демократичного світу проти російської агресії.
Нагадаємо, що Словаччина заблокувала схвалення 18-го пакету санкцій під час засідання Комітету постійних представників ЄС у п’ятницю, 11 липня.
Це зірвало плани швидкого прийняття нових обмежувальних заходів проти Росії.
Перед тим, 10 липня Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій без чітких гарантій щодо компенсацій за припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року.
Однак 12 липня словацький прем’єр заявив про готовність розблокувати санкції в обмін на домовленості з партнерами про заміну російського газу.
За його словами, Братислава вже обговорює це питання з Францією, Німеччиною та Єврокомісією.