Трамп подтвердил начало поставок ракет Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину.

Об этом глава Соединенных Штатов сообщил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс, сообщает C-Span.

Трамп о ракетах для Patriot и мирном соглашении между Украиной и РФ

Во время брифинга Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже передаются Украине, и заверил, что расходы Вашингтона будут компенсированы союзниками.

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— НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Поэтому нам не придется больше инвестировать, — сказал Трамп.

Президент США по-прежнему считает, что лидер РФ Путин хочет завершить войну в Украине, несмотря на то, что его действия пока расходятся со словами.

— Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет. Я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, — добавил американский президент.

При этом Трамп отметил, что отведенный им на заключение мирного соглашения срок в 50 дней может закончиться раньше.

Однако он отказался раскрывать детали санкций, которые будут применены к России в случае недостижения мирного соглашения.

Трамп подчеркнул, что санкции будут очень ощутимыми, очень мощными и плохо скажутся на вовлеченных странах.

Это может касаться как самой России, так и государств, которые ее поддерживают.

Ранее стало известно, что Нидерланды, Дания и Швеция планируют присоединиться к плану президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине.

Точная сумма и перечень вооружения, которое приобретут страны, будут определены рабочими группами в течение нескольких недель.

Однако эта информация конфиденциальна.

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