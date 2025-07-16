Трамп подтвердил начало поставок ракет Patriot для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину.
Об этом глава Соединенных Штатов сообщил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс, сообщает C-Span.
Трамп о ракетах для Patriot и мирном соглашении между Украиной и РФ
Во время брифинга Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже передаются Украине, и заверил, что расходы Вашингтона будут компенсированы союзниками.
— НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Поэтому нам не придется больше инвестировать, — сказал Трамп.
Президент США по-прежнему считает, что лидер РФ Путин хочет завершить войну в Украине, несмотря на то, что его действия пока расходятся со словами.
— Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет. Я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, — добавил американский президент.
При этом Трамп отметил, что отведенный им на заключение мирного соглашения срок в 50 дней может закончиться раньше.
Однако он отказался раскрывать детали санкций, которые будут применены к России в случае недостижения мирного соглашения.
Трамп подчеркнул, что санкции будут очень ощутимыми, очень мощными и плохо скажутся на вовлеченных странах.
Это может касаться как самой России, так и государств, которые ее поддерживают.
Ранее стало известно, что Нидерланды, Дания и Швеция планируют присоединиться к плану президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине.
Точная сумма и перечень вооружения, которое приобретут страны, будут определены рабочими группами в течение нескольких недель.
Однако эта информация конфиденциальна.