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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Трамп підтвердив початок поставок ракет Patriot для України

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Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети для комплексів Patriot вже постачаються в Україну.

Про це очільник Сполучених Штатів повідомив під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс, інформує C-Span.

Трамп про ракети для Patriot та мирну угоду між Україною та РФ

Під час брифінгу Дональд Трамп заявив, що ракети для систем Patriot вже передають Україні, і запевнив, що витрати Вашингтону компенсують союзники.

Зараз дивляться

— НАТО заплатить нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати, – сказав Трамп.

Президент США і досі вважає, що лідер РФ Путін хоче завершити війну в Україні, попри те, що його дії поки що розходяться зі словами.

— Він часто каже, що хоче миру. І я думаю, він хоче. Я сподіваюся, що він хоче. Ми скоро дізнаємося, – додав американський президент.

Водночас Трамп зазначив, що відведений ним на укладання мирної угоди термін у 50 днів може закінчитися раніше.

Однак він відмовився розкривати деталі санкцій, які будуть застосовані до Росії у разі недосягнення мирної угоди.

Трамп наголосив, що санкції будуть дуже відчутні, дуже потужні й погано позначаться на залучених країнах.

Це може стосуватися як самої Росії, так і держав, які її підтримують.

Раніше стало відомо, що Нідерланди, Данія та Швеція планують приєднатися до плану президента США Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні.

Точна сума та перелік озброєння, яке придбають країни, будуть визначені робочими групами впродовж кількох тижнів.

Однак ця інформація конфіденційна.

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