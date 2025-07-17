Це питання не годин, а тижнів: Мерц про постачання Україні систем ППО Patriot

Передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot може тривати кілька тижнів.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише агентство Bloomberg.

Мерц про передавання Україні систем ППО Patriot

За його словами, німецькі міністри обговорюють деталі того, як можна організувати доставлення Patriot в Україну за короткий проміжок часу.

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Він звернув увагу, що системи ППО потрібно транспортувати встановити, тому це питання вирішиться не за години, а потребує днів і тижнів.

– Ми домовилися, що з європейського континенту та Європи загалом поставимо Україні нові Patriot, а ці системи будуть замінені зі США, – пояснив він.

Німецький канцлер розповів, що його країна також повинна підтримувати власну обороноздатність.

Водночас Кір Стармер зазначив, що Велика Британія працює з союзниками для надання більших можливостей Україні.

Мерц про далекобійні системи для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що під час візиту обговорив з Кіром Стармером питання військової підтримки України.

За його словами, йдеться не лише про ППО, а й здатність України краще захищатися завдяки далекобійним системам, пише DW.

Мерц анонсував, що вже незабаром Україна отримає значну додаткову підтримку в цьому напрямку найближчими тижнями та місяцями, зокрема завдяки нещодавно розпочатій промисловій співпраці.

Крім цього, канцлер Німеччини сподівається, що адміністрація США разом з американським Конгресом ухвалять санкції проти Російської Федерації.

Нещодавно президент США Дональд Трамп погодився на постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Проте витрати на ці системи візьмуть на себе європейські партнери з НАТО. Зокрема, уряд Німеччини вже офіційно запропонував оплатити щонайменше дві такі установки.

Поки що не уточнюється, чи йдеться про передавання систем Patriot безпосередньо з арсеналів європейських країн, зокрема Німеччини, або про постачання із запасів США. У Вашингтоні також не озвучували, чи нададуть комплекси зі своїх складів.

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