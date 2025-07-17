Нечего показывать и некому продавать: РФ отказалась от форума Армия-2025

Российское минобороны отказалось проводить международный форум Армия-2025, запланированный на август этого года.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Почему РФ не сможет провести форум Армия-2025

ЦПД напоминает, что Россия проводила это мероприятие каждый год начиная с 2015-го, он был витриной российской оборонной промышленности.

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Источники Центра в отрасли подтвердили, что форум пришлось отменить, однако официальной причины пока не сообщают.

– Но она очевидна – нечего показывать и некому продавать. Санкции, военная мобилизация экономики и потребности фронта вытеснили из оборонки все ресурсы. Новых разработок нет, контракты с иностранными заказчиками срываются, а внутреннее производство работает исключительно на фронт, – говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что такая же судьба постигла одно из самых громких авиационных мероприятий России – авиасалон МАКС. По их информации, хотя формально все списывают на соображения безопасности, на самом деле это является свидетельством технической деградации России.

– Россия больше не может поддерживать иллюзию прогресса. Война, которую Кремль развязал против Украины, не только уничтожает экономику, но и пожирает научный, производственный и человеческий потенциал, – резюмировали в ЦПД.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ЦПД

Фото: ЦПД

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