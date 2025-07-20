Вночі у Москві та Підмосков’ї лунали вибухи: повідомляють про атаку дронів

У ніч на 20 липня мешканці столиці Росії та навколишніх населених пунктів зафіксували нову хвилю атак безпілотників.

Вибухи у Росії сьогодні вночі: що відомо

Як повідомляють очевидці, вибухи пролунали в Зеленограді та селищі Голубе, також тривогу викликали звуки дронів у Калузькій області.

Як повідомили російські ЗМІ, у 15-му мікрорайоні Зеленограда “було чути гучні вибухи”, а “безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок”, розповідають очевидці. У кількох будинках вибило вікна.

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У селищі Голубе люди повідомляли, що під час сильних “хлопків” стіни та шибки в оселях тремтіли.

Міський голова Москви Сергій Собянін повідомив, що протиповітряна оборона нібито знищила тринадцять дронів, які намагалися атакувати столицю. За його словами, на місцях, де впали уламки, працюють аварійні та екстрені служби.

У Калузькій області місцеві мешканці також чули звуки польоту безпілотників. За їхніми словами, в регіоні працювала система ППО.

Представники влади РФ наразі не надають конкретної інформації щодо об’єктів, по яких завдавались удари, а також не уточнюють масштаби пошкоджень.

Це вже не перша подібна ситуація за останній час. У ніч на 19 липня вибухи прогриміли у Москві та Ростові-на-Дону — також унаслідок атаки дронів.

Андрій Собянін, мер столиці, тоді заявив, що безпілотники були знищені до того, як досягли цілей.

Крім того, у Дмитрові очевидці повідомляли про вибух у полі, що також співпав у часі з атакою безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня невідомі дрони атакували кілька регіонів РФ.

Зокрема, на вибухи скаржилися жителі Московської області та Дзержинська Нижегородської області.

Там вводилися обмеження на польоти в аеропортах столиці країни-агресора і Нижнього Новгорода.

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