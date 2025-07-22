У Москві спалили авто керівника підприємства з виробництва дронів
У Москві спалили автомобіль керівника ТОВ Петровінжиніринг Володимира Петрова.
Підприємство спеціалізується на виготовленні дронів для російської армії.
Підпал авто керівника ТОВ Петровінжиніринг у Москві: що відомо
За даними джерел РБК-Україна в розвідці, підпал авто керівника ТОВ Петровінжиніринг Володимира Петрова стався у Москві вночі проти 21 липня.
Автомобіль Mercedes-Benz ML350, що належить Петрову, невідомі спалили за адресою вул. Верескова, 1.
Що відомо про ТОВ Петровінжиніринг
ТОВ Петровінжиніринг займається створенням дронів, електродвигунів, електрогенераторів і трансформаторів для забезпечення потреб армії РФ.
Нагадаємо, що в ніч на 20 липня жителі столиці Росії та прилеглих населених пунктів зафіксували нову хвилю атак безпілотників. У зв’язку з цим у деяких регіонах транспортний колапс: затримуються літаки та поїзди.
Як повідомляють очевидці, вибухи прогриміли в Зеленограді та селищі Голубе, також тривогу викликали звуки дронів у Калузькій області.