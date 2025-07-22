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Вікторія Яснопольська, журналістка
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У Москві спалили авто керівника підприємства з виробництва дронів

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

У Москві спалили автомобіль керівника ТОВ Петровінжиніринг Володимира Петрова.

Підприємство спеціалізується на виготовленні дронів для російської армії.

Підпал авто керівника ТОВ Петровінжиніринг у Москві: що відомо

За даними джерел РБК-Україна в розвідці, підпал авто керівника ТОВ Петровінжиніринг Володимира Петрова стався у Москві вночі проти 21 липня.

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Автомобіль Mercedes-Benz ML350, що належить Петрову, невідомі спалили за адресою вул. Верескова, 1.

Що відомо про ТОВ Петровінжиніринг

ТОВ Петровінжиніринг займається створенням дронів, електродвигунів, електрогенераторів і трансформаторів для забезпечення потреб армії РФ.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня жителі столиці Росії та прилеглих населених пунктів зафіксували нову хвилю атак безпілотників. У зв’язку з цим у деяких регіонах транспортний колапс: затримуються літаки та поїзди.

Як повідомляють очевидці, вибухи прогриміли в Зеленограді та селищі Голубе, також тривогу викликали звуки дронів у Калузькій області.

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Джерело: РБК-Україна

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