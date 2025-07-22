В России компании массово планируют сокращение работников – ЦПД

В России за шесть месяцев доля предприятий, планирующих увольнение сотрудников, почти удвоилась.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, ссылаясь на отчет российского центробанка.

Массовое сокращение в РФ: что известно

По данным отчета центробанка РФ, потеря устойчивости российского бизнеса наиболее остро ощутима в сферах добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики.

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Эти отрасли традиционно были опорой российской экономики.

В то же время в стране фиксируется заметное снижение количества компаний, планирующих повышать зарплаты.

Работников все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска.

Эти тенденции, отмечают в ЦПИ, стали очередным свидетельством нарастания кризисных явлений в российской экономике и неудачных попыток Кремля хоть как-то стабилизировать ситуацию.

— Несмотря на “победную” риторику российской пропаганды, экономика РФ явно не справляется с санкциями, изоляцией и нагрузкой, вызванной полномасштабной войной против Украины, отметили в ЦПИ.

Массовые сокращения и переход на неполную занятость демонстрируют глубину экономических проблем России, которые Кремль пытается скрыть от собственного населения.

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