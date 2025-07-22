У Росії компанії масово планують скорочення працівників – ЦПД
У Росії за шість місяців частка підприємств, що планують звільнення співробітників, майже подвоїлася.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, посилаючись на звіт російського центробанку.
Масове скорочення у РФ: що відомо
За даними звіту центробанку РФ, втрата стійкості російського бізнесу найгостріше відчутна у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування й фармацевтики.
Ці галузі традиційно були опорою російської економіки.
Водночас у країні фіксується помітне зниження кількості компаній, що планують підвищувати зарплати.
Працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість чи відправляють у вимушені відпустки.
Ці тенденції, зазначають у ЦПД, стали черговим свідченням наростання кризових явищ у російській економіці та невдалих спроб Кремля хоч якось стабілізувати ситуацію.
— Попри “переможну” риторику російської пропаганди, економіка РФ очевидно не може впоратися із санкціями, ізоляцією та навантаженням, спричиненим повномасштабною війною проти України, наголосили у ЦПД.
Масові скорочення та перехід на неповну зайнятість демонструють глибину економічних проблем Росії, які Кремль намагається приховати від власного населення.