У Росії компанії масово планують скорочення працівників – ЦПД

У Росії за шість місяців частка підприємств, що планують звільнення співробітників, майже подвоїлася.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, посилаючись на звіт російського центробанку.

Масове скорочення у РФ: що відомо

За даними звіту центробанку РФ, втрата стійкості російського бізнесу найгостріше відчутна у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування й фармацевтики.

Зараз дивляться

Ці галузі традиційно були опорою російської економіки.

Водночас у країні фіксується помітне зниження кількості компаній, що планують підвищувати зарплати.

Працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість чи відправляють у вимушені відпустки.

Ці тенденції, зазначають у ЦПД, стали черговим свідченням наростання кризових явищ у російській економіці та невдалих спроб Кремля хоч якось стабілізувати ситуацію.

— Попри “переможну” риторику російської пропаганди, економіка РФ очевидно не може впоратися із санкціями, ізоляцією та навантаженням, спричиненим повномасштабною війною проти України, наголосили у ЦПД.

Масові скорочення та перехід на неповну зайнятість демонструють глибину економічних проблем Росії, які Кремль намагається приховати від власного населення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.