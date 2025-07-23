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Анастасия Гевко, редактор ленты
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Украина и Израиль договорились о диалоге относительно угрозы с Ирана – Сибига

Встреча Сибиги и Саары — о чем договорились министры МИД Украины и Израиля
Фото: МИД

Украина и Израиль договорились начать стратегический диалог относительно иранской угрозы.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига договорился со своим израильским коллегой Гидеоном Саарой во время его первого визита в Украину.

Встреча Сибиги и Саары: о чем договорились дипломаты

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры с израильским коллегой в Киеве по широкому спектру вопросов, в частности в сфере безопасности, гуманитарного и экономического сотрудничества, развития инноваций и совместных проектов.

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Стороны договорились о начале стратегического диалога между Украиной и Израилем по иранской угрозе.

По словам Андрея Сибиги, Украина видит значительные возможности для углубления взаимодействия с Израилем в таких областях, как медицина, энергетика, агросектор и кибербезопасность.

– Украина и Израиль имеют значительный потенциал в сфере оборонных технологий. Пришло время реализовывать его совместно ради безопасности и стабильности наших государств, – отметил министр.

Сибига подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос более чем на 65% и составил почти $1 млрд. По его словам, эту положительную динамику стоит продолжить, особенно – в перспективе сотрудничества в оборонной промышленности.

Также министр предложил возобновить политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран впервые с 2022 года.

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Источник: МИД

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