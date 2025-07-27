”Бавовна” у Волгоградській області РФ: знеструмлена залізниця, обмежено роботу аеропорту

У ніч на 27 липня у соцмережах з’явилася інформація про атаку безпілотників на території Волгоградської області Російської Федерації.

За повідомленнями пабліку Astra, дрони уразили електропідстанцію, розташовану поблизу залізничної гілки в селищі Октябрьський.

Дрони атакували Волгоградську область РФ

Очевидці, слова яких наводить Astra, розповіли про вибухи та пожежу, що сталася після атаки на підстанцію, яка, ймовірно, забезпечує електропостачання залізничної інфраструктури.

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Очільник області Андрій Бочаров підтвердив інцидент.

– Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрьському районі, – заявив він.

На тлі події Федеральне агентство повітряного транспорту РФ повідомило про тимчасові обмеження у роботі Волгоградського аеропорту на виліт та прийом літаків.

За даними спільноти Exilenova+, ці удари є частиною скоординованих зусиль із виведення з ладу ключової транспортної інфраструктури РФ, яку ворог активно використовує для військових перевезень.

– Триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики окупаційної армії РФ, – йдеться у повідомленні.

Платформа Astra додала, що користувачі соцмережі X уже встановили геолокацію відео з місця займання після вибуху, вказавши на те, що ймовірно горить підстанція, яка постачає електроенергію залізничним коліям.

У результаті інциденту російські ЗМІ повідомили про затримки руху пасажирських потягів у регіоні через атаку БпЛА.

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