Ненастье в Китае: в провинции Хэбэй за час выпала месячная норма дождя, есть погибшие и пострадавшие

В северных и северо-восточных регионах Китая продолжаются сильные дожди, которые уже унесли жизни не менее двух человек. Еще двое считают пропавшими без вести.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Последствия непогоды в Китае

Из-за непогоды с опасными последствиями в виде наводнений и оползней местные власти заставили эвакуировать тысячи жителей.

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Особенно сильно пострадали территории вблизи Пекина, включая провинцию Хэбэй.

Государственный вещатель CCTV информирует, что в городе Баодин за час выпало рекордное количество осадков — 145 мм.

В пределах того же региона в городе Фупин зафиксировано превышение годовой нормы дождя.

Министерство водных ресурсов КНР объявило предупреждение об опасности наводнений в 11 провинциях, в том числе в самом Пекине и Хебее.

В нескольких селах в районе Миюнь сообщают о перебоях с электроснабжением и связью. В поселке Фенцзяя зафиксированы серьезные разрушения.

Из зоны риска вывезено более 3 000 человек. По официальным данным, поток воды в водохранилище Миюнь достиг исторического максимума – более 6 500 кубометров в секунду.

На столицу снова надвигается сильный ливень — метеорологи прогнозируют до 100 мм осадков всего за шесть часов, что создает серьезную угрозу повторных подтоплений.

Причины непогоды в Китае

Как отмечают эксперты, в последние годы Китай сталкивается с тенденцией усиления осадков в регионах, ранее считавшихся засушливыми.

Это может быть результатом глобальных климатических изменений. Наиболее уязвимыми остаются густонаселенные городские районы, где изношенная инфраструктура не способна эффективно справиться с такими объемами воды.

В городе Баодин только за 8 часов выпало более 540 мм дождя — это больше, чем обычного выпадает за целый год.

Наводнение уже задело более 46 тысяч человек, из которых почти 5 тысяч пришлось эвакуировать.

Стихия создает угрозу для сельского хозяйства, что является критически важным сектором экономики страны.

Напомним, что в Швейцарии обвал ледника повлек за собой масштабное наводнение.

В результате непогоды было разрушено 90% всех зданий в селе Блаттен.

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