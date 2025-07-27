Ненастье в Китае: в провинции Хэбэй за час выпала месячная норма дождя, есть погибшие и пострадавшие
В северных и северо-восточных регионах Китая продолжаются сильные дожди, которые уже унесли жизни не менее двух человек. Еще двое считают пропавшими без вести.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Последствия непогоды в Китае
Из-за непогоды с опасными последствиями в виде наводнений и оползней местные власти заставили эвакуировать тысячи жителей.
Особенно сильно пострадали территории вблизи Пекина, включая провинцию Хэбэй.
Государственный вещатель CCTV информирует, что в городе Баодин за час выпало рекордное количество осадков — 145 мм.
В пределах того же региона в городе Фупин зафиксировано превышение годовой нормы дождя.
Министерство водных ресурсов КНР объявило предупреждение об опасности наводнений в 11 провинциях, в том числе в самом Пекине и Хебее.
В нескольких селах в районе Миюнь сообщают о перебоях с электроснабжением и связью. В поселке Фенцзяя зафиксированы серьезные разрушения.
Из зоны риска вывезено более 3 000 человек. По официальным данным, поток воды в водохранилище Миюнь достиг исторического максимума – более 6 500 кубометров в секунду.
На столицу снова надвигается сильный ливень — метеорологи прогнозируют до 100 мм осадков всего за шесть часов, что создает серьезную угрозу повторных подтоплений.
Причины непогоды в Китае
Как отмечают эксперты, в последние годы Китай сталкивается с тенденцией усиления осадков в регионах, ранее считавшихся засушливыми.
Это может быть результатом глобальных климатических изменений. Наиболее уязвимыми остаются густонаселенные городские районы, где изношенная инфраструктура не способна эффективно справиться с такими объемами воды.
В городе Баодин только за 8 часов выпало более 540 мм дождя — это больше, чем обычного выпадает за целый год.
Наводнение уже задело более 46 тысяч человек, из которых почти 5 тысяч пришлось эвакуировать.
Стихия создает угрозу для сельского хозяйства, что является критически важным сектором экономики страны.
Напомним, что в Швейцарии обвал ледника повлек за собой масштабное наводнение.
В результате непогоды было разрушено 90% всех зданий в селе Блаттен.