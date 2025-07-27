Негода у Китаї: у провінції Хебей за годину випала місячна норма дощу, є загиблі та постраждалі
У північних та північно-східних регіонах Китаю тривають сильні дощі, які вже забрали життя щонайменше двох людей. Ще двох вважають зниклими безвісти.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Наслідки негоди у Китаї
Через негоду з небезпечними наслідками у вигляді повеней і зсувів ґрунту місцеву владу змусили евакуювати тисячі жителів.
Особливо сильно постраждали території поблизу Пекіна, включно з провінцією Хебей.
Державний мовник CCTV інформує, що в місті Баодін за одну годину випала рекордна кількість опадів — 145 мм.
У межах того ж регіону, у місті Фупін, зафіксовано перевищення річної норми дощу.
Міністерство водних ресурсів КНР оголосило попередження про небезпеку повеней у 11 провінціях, зокрема в самому Пекіні та в Хебеї.
У кількох селах у районі Міюнь повідомляють про перебої з електропостачанням та зв’язком. У селищі Фенцзяю зафіксовано серйозні руйнування.
Із зони ризику вивезено понад 3 000 людей. За офіційними даними, потік води у водосховище Міюнь досягнув історичного максимуму — понад 6 500 кубометрів на секунду.
На столицю знову насувається сильна злива — метеорологи прогнозують до 100 мм опадів лише за шість годин, що створює серйозну загрозу повторних підтоплень.
Причини негоди у Китаї
Як зазначають експерти, останніми роками Китай стикається з тенденцією посилення опадів у регіонах, які раніше вважалися посушливими.
Це може бути наслідком глобальних кліматичних змін. Найвразливішими залишаються густонаселені міські райони, де зношена інфраструктура не здатна ефективно впоратись із такими обсягами води.
У місті Баодін лише за 8 годин випало понад 540 мм дощу — це більше, ніж зазвичай випадає за цілий рік.
Повінь уже зачепила понад 46 тисяч осіб, із яких майже 5 тисяч довелося евакуювати.
Стихія створює загрозу для сільського господарства, що є критично важливим сектором для економіки країни.
Нагадаємо, що у Швейцарії обвал льодовика спричинив масштабну повінь.
Внаслідок негоди було зруйнувано 90% усіх будівель у селі Блаттен.