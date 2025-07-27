Негода у Китаї: у провінції Хебей за годину випала місячна норма дощу, є загиблі та постраждалі

У північних та північно-східних регіонах Китаю тривають сильні дощі, які вже забрали життя щонайменше двох людей. Ще двох вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наслідки негоди у Китаї

Через негоду з небезпечними наслідками у вигляді повеней і зсувів ґрунту місцеву владу змусили евакуювати тисячі жителів.

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Особливо сильно постраждали території поблизу Пекіна, включно з провінцією Хебей.

Державний мовник CCTV інформує, що в місті Баодін за одну годину випала рекордна кількість опадів — 145 мм.

У межах того ж регіону, у місті Фупін, зафіксовано перевищення річної норми дощу.

Міністерство водних ресурсів КНР оголосило попередження про небезпеку повеней у 11 провінціях, зокрема в самому Пекіні та в Хебеї.

У кількох селах у районі Міюнь повідомляють про перебої з електропостачанням та зв’язком. У селищі Фенцзяю зафіксовано серйозні руйнування.

Із зони ризику вивезено понад 3 000 людей. За офіційними даними, потік води у водосховище Міюнь досягнув історичного максимуму — понад 6 500 кубометрів на секунду.

На столицю знову насувається сильна злива — метеорологи прогнозують до 100 мм опадів лише за шість годин, що створює серйозну загрозу повторних підтоплень.

Причини негоди у Китаї

Як зазначають експерти, останніми роками Китай стикається з тенденцією посилення опадів у регіонах, які раніше вважалися посушливими.

Це може бути наслідком глобальних кліматичних змін. Найвразливішими залишаються густонаселені міські райони, де зношена інфраструктура не здатна ефективно впоратись із такими обсягами води.

У місті Баодін лише за 8 годин випало понад 540 мм дощу — це більше, ніж зазвичай випадає за цілий рік.

Повінь уже зачепила понад 46 тисяч осіб, із яких майже 5 тисяч довелося евакуювати.

Стихія створює загрозу для сільського господарства, що є критично важливим сектором для економіки країни.

Нагадаємо, що у Швейцарії обвал льодовика спричинив масштабну повінь.

Внаслідок негоди було зруйнувано 90% усіх будівель у селі Блаттен.

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