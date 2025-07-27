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Малиновская Ангелина, редактор ленты
3 мин.

В Германии поезд с пассажирами потерпел аварию: есть погибшие, более 30 пострадавших

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27 июля вечером в Германии с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и 34 пострадали.

Об этом пишет издания BILD и DW.

В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов

Авария произошла около 18:10 вблизи города Ридлинген в районе Биберрах в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По словам представителя федеральной полиции в Штутгарте, два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn сошли с рельсов. Это произошло посреди леса, вагоны остановились между деревьями на склоне. Часть поезда оказалась на боку.

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На момент аварии в поезде находилось около 100 пассажиров.

Как сообщает издание, спасатели пожарной службы и скорой помощи, пытаясь добраться до людей, слышали их крики.

Предварительная причина аварии – оползень, который сошел на рельсы. Перед аварией поезда в регионе прошли сильные штормы с проливными дождями.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) сообщил, что поддерживает постоянный контакт с руководством министерств внутренних дел и транспорта по аварии. Он попросил их оказать всю необходимую поддержку спасателям.

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Фото: скрин с видео Bild

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