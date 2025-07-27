У Німеччині потяг з пасажирами зазнав аварії: є загиблі, понад 30 постраждалих

27 липня ввечері у Німеччині з рейок зійшов пасажирський потяг, внаслідок чого щонайменше чотири людини загинули та 34 постраждали.

Про це пише видання BILD та DW.

У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок

Аварія сталася близько 18:10 поблизу міста Рідлінген у районі Біберрах, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг. За словами речника федеральної поліції у Штутгарті, два вагони регіонального експресу Deutsche Bahn зійшли з рейок. Вагони зійшли з рейок посеред лісу та зупинилися між деревами на схилі. Частина потяга опинилась на боці.

Зараз дивляться

На момент аварії у потязі знаходилось близько 100 пасажирів.

Як інформує видання, рятувальники пожежної служби та швидкої допомоги, намагаючись дістатися людей, чули їхні крики.

Попередня причина аварії – зсув, що зійшов на рейки. Перед аварією потягу у регіоні пройшли сильні шторми із зливами.

У Німеччині зійшов із рейок пасажирський поїзд: є загиблі За даними ЗМІ, внаслідок аварії поїзда загинули щонайменше троє людей, ще понад 30 – зазнали поранень. Аварія сталася поблизу міста Рідлінген у землі Баден-Вюртемберг.https://t.co/nt8dPxzSIu pic.twitter.com/q6dXQ9Ouvi — DW українською (@dw_ukrainian) July 27, 2025

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) повідомив, що підтримує постійний контакт з керівництвом міністерств внутрішніх справ і транспорту щодо аварії. Він попросив їх надати всю необхідну підтримку рятувальникам.

Фото: скрін з відео Bild

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.