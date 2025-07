Огонь охватил 3000 гектаров вокруг Бурсы: в Турции вспыхнули лесные пожары

Масштабные лесные пожары в Турции, которые продолжаются с конца июня, достигли окрестностей четвертого по величине города страны — Бурсы.

Об этом сообщает АР.

По официальным данным, огонь заставил эвакуировать более 1700 человек, вызвал гибель пожарного и уничтожил по меньшей мере 3000 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий вокруг Бурсы.

В Бурсе, расположенной на северо-западе Турции, ночное небо над пригородами светило заревом из-за пожаров в горных лесах. Власти перекрыли шоссе, соединяющее город со столицей Анкарой.

По данным властей, в борьбе с огнем задействовано более 1900 пожарных. Незначительное ослабление ветра утром позволило частично локализовать пламя, однако пейзаж превратился в пепельную пустошь, где раньше располагались фермы и сосновые леса.

Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что только за субботу в Турции зафиксировано 84 отдельных очага пожаров. Самая острая ситуация — в северо-западном регионе, включая провинцию Карабук, где пожары не утихают со вторника.



Причинами стихии стали аномальная жара, засуха и сильный ветер. В прошлую пятницу в провинции Сирнак была зафиксирована рекордная температура — 50,5°C, что является самым высоким показателем в истории Турции.

Wildfires grow in Türkiye’s Bursa villages, spread by strong winds, force evacuations, and shut down the highway as firefighting efforts continue pic.twitter.com/X8XbePvi35

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 26, 2025