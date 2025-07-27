WSJ: поддержка Демократической партии США упала до самого низкого уровня за 35 лет

Поддержка американской Демократической партии находится на самом низком уровне за более чем три десятилетия.

Об этом свидетельствует опубликованный в субботу The Wall Street Journal опрос.

Рекордно низкие рейтинги демократов в США

Новый опрос, проведенный социологом от Демократической партии Джоном Анзалоне и социологом от Республиканской партии Тони Фабрицио, показал, что популярность демократов находится на самом низком уровне за более чем три десятилетия опросов WSJ.

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63% избирателей имеют неблагоприятное мнение о партии.

Лишь 33% избирателей положительно относятся к демократам, а ничтожные 8% имеют «очень положительное» мнение о партии.

Хотя избиратели все еще испытывают значительную озабоченность по поводу того, как президент и Республиканская партия решают вопросы экономики, инфляции, тарифов и внешней политики, большинство респондентов, тем не менее, говорят, что они больше доверяют республиканцам в решении этих вопросов в Конгрессе.

И Дональда Трампа, и Республиканскую партию в целом также не любят больше американцев, чем любят, но гораздо меньше, чем демократов в этом опросе.

По данным опроса WSJ, президент имеет -7 пунктов неблагоприятного отношения, тогда как Республиканская партия имеет -11 пунктов.

— Бренд демократов настолько плох, что они не имеют доверия, чтобы критиковать Трампа или Республиканскую партию. Пока они не восстановят связь с реальными избирателями и рабочими относительно того, за кого они выступают и каково их экономическое послание, у них будут проблемы, — сказал Анзалоне.

Несмотря на широкое раздражение демократами, избиратели все еще говорят, что если бы выборы состоялись сегодня, они бы поддержали демократа в Конгрессе, а не республиканца, 46 против 43%.

Это все еще меньше, чем в 2017 году, когда демократы имели преимущество в 8 пунктов.

WSJ опросил 1 500 зарегистрированных избирателей с 16 по 20 июля. Погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.

Напомним, команда Трампа готовится к промежуточным выборам 2026 года, пытаясь сохранить республиканский контроль над Палатой представителей.

Демократы уже планируют расследование деятельности президента, включая вопросы тарифов, сотрудничества с Маском и подарка из Катара стоимостью $400 млн.

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