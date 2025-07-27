WSJ: підтримка Демпартії США впала до найнижчого рівня за 35 років

Підтримка американської Демократичної партії знаходиться на найнижчому рівні за понад три десятиліття.

Про це свідчить опубліковане у суботу The Wall Street Journal опитування.

Рекордно низькі рейтинги демократів у США

Нове опитування, проведене соціологом від Демократичної партії Джоном Анзалоне і соціологом від Республіканської партії Тоні Фабріціо, показало, що популярність демократів знаходиться на найнижчому рівні за понад три десятиліття опитувань WSJ.

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63% виборців мають несприятливу думку про партію.

Лише 33% виборців позитивно ставляться до демократів, а мізерні 8% мають “дуже позитивну” думку про партію.

Хоча виборці все ще мають значне занепокоєння з приводу того, як президент і Республіканська партія вирішують питання економіки, інфляції, тарифів і зовнішньої політики, більшість респондентів, тим не менш, кажуть, що вони більше довіряють республіканцям у вирішенні цих питань у Конгресі.

І Дональда Трампа, і Республіканську партію в цілому також не люблять більше американців, ніж люблять, але набагато менше, ніж демократів у цьому опитуванні.

За даними опитування WSJ, президент має -7 пунктів несприятливого ставлення, тоді як Республіканська партія має -11 пунктів.

— Бренд демократів настільки поганий, що вони не мають довіри, щоб критикувати Трампа або Республіканську партію. Поки вони не відновлять зв’язок з реальними виборцями і робітниками щодо того, за кого вони виступають і яке їхнє економічне послання, у них будуть проблеми, – сказав Анзалоне.

Попри широке роздратування демократами, виборці все ще кажуть, що якби вибори відбулися сьогодні, вони б підтримали демократа в Конгресі, а не республіканця, 46 проти 43%.

Це все ще менше, ніж у 2017 році, коли демократи мали перевагу у 8 пунктів.

WSJ опитав 1 500 зареєстрованих виборців з 16 по 20 липня. Похибка становить плюс-мінус 2,5 відсоткових пункти.

Нагадаємо, команда Трампа готується до проміжних виборів 2026 року, намагаючись зберегти республіканський контроль над Палатою представників.

Демократи вже планують розслідування щодо діяльності президента, включаючи питання тарифів, співпраці з Маском та подарунка з Катару вартістю $400 млн.

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