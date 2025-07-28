Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после пяти дней боевых действий
Лидеры Камбоджи и Таиланда согласились на прекращение огня с полуночи понедельника, чтобы положить конец самому кровавому конфликту между странами за более чем десять лет. Противостояние продолжалось пять дней и сопровождалось ожесточенными боями.
Об этом сообщает Reuters.
Таиланд и Камбоджа прекращают боевые действия: что известно
Переговоры состоялись в Малайзии при посредничестве премьер-министра Анвара Ибрагима, который сейчас возглавляет АСЕАН — региональное объединение стран Юго-Восточной Азии. Обе стороны договорились не только остановить боевые действия, но и возобновить прямое общение для дальнейшего урегулирования ситуации.
Напомним, 25 июля командование пограничной обороны Таиланда ввело военное положение в восьми районах провинций Чантабури и Трат на фоне обострения конфликта с Камбоджей.
Отмечается, что это решение связано с необходимостью гарантировать национальную безопасность, поскольку Камбоджа применила силу и вооружение для проникновения на территорию Таиланда вдоль общей границы.
Обе стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта и нарушении международных норм.
Стычки начались после нескольких недель напряженности вокруг давнего пограничного конфликта между соседними странами Юго-Восточной Азии.