Между Таиландом и Камбоджей 8 декабря снова вспыхнуло противостояние: обе стороны обвиняют друг друга в нарушении прекращения огня. Таиланд в понедельник заявил, что нанес авиаудары по территории Камбоджи после того, как на нескольких участках спорной границы снова возобновились бои. 9 декабря военно-морские силы Таиланда проводят операцию в восточной приморской провинции Трат.

Предыдущее обострение на границе между Таиландом и Камбоджей произошло в июле этого года. Тайские войска нанесли несколько авиаударов по военным объектам на территории Камбоджи.

Впоследствии Камбоджа и Таиланд согласились оперативно разработать соглашение о полном прекращении боевых действий. Мирное соглашение между странами было подписано при участии президента США Дональда Трампа в конце октября во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии.

Таиланд и Камбоджа на карте мира

Таиланд и Камбоджа — это две страны, расположенные в Юго-Восточной Азии, рядом друг с другом. Находятся на полуострове Индокитай.

Таиланд на карте расположен чуть выше и правее Камбоджи. У него вытянутая форма, которая тянется с севера на юг вплоть до самого моря.

Где находятся Камбоджа и Таиланд

Камбоджа на карте немного меньше Таиланда и зажата между соседями. На западе она граничит с Таиландом, на севере с Лаосом, а на востоке с Вьетнамом. Таиланд же, кроме Камбоджи, граничит еще и с Мьянмой на западе и с Малайзией на самом юге.

Обе страны имеют выход к морю. У Таиланда море с двух сторон: на западе Андаманское, а на востоке Сиамский залив, который является частью большого Южно-Китайского моря. Камбоджа тоже имеет береговую линию, но только на юге, где она выходит к тому же Сиамскому заливу.

Если говорить о природе, то в Таиланде много гор, особенно на севере, а в центре есть большие равнины, где сосредоточена жизнь страны, в частности столица Бангкок.

Камбоджа более равнинная, особенно вокруг большого озера Тонлесап. Столица Пномпень расположена там, где сходятся главные реки, включая Меконг.

Почему возник конфликт между Таиландом и Камбоджей

По данным BBC, этот конфликт имеет глубокие исторические корни, ведь все началось еще более ста лет назад, когда после завершения французского колониального правления в Камбодже начали определять границы между странами.

Он в основном связан с пограничными спорами, особенно вокруг храма Преах Вихеа, а также с борьбой за доступ к природным ресурсам: морским территориям и месторождениям полезных ископаемых. Один из главных очагов напряженности — это территория вокруг старинного храма XI века.

В 2008 году Камбоджа решила внести его в список наследия ЮНЕСКО, хотя храм расположен в спорной пограничной зоне. Это вызвало острую реакцию Таиланда и стало толчком к вооруженным столкновениям. С тех пор в регионе периодически вспыхивали столкновения, в которых гибли как военные, так и мирные жители с обеих сторон.

В мае этого года напряжение снова резко возросло, ведь тогда погиб камбоджийский военный. Это стало катализатором самого серьезного дипломатического кризиса между странами за последнее десятилетие. Оба государства ответили взаимными ограничениями.

Так, Камбоджа прекратила поставки электроэнергии и интернета из Таиланда, запретила ввоз тайских овощей и фруктов. Параллельно войска с обеих сторон усилили свое присутствие вдоль линии разграничения.

