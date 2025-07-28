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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню після п’яти днів бойових дій

Таїланд-Камбоджа
Фото: Getty Images

Лідери Камбоджі та Таїланду погодилися на припинення вогню з півночі понеділка, щоб покласти край найкривавішому конфлікту між країнами за понад десять років. Протистояння тривало п’ять днів та супроводжувалося запеклими боями.

Про це повідомляє Reuters.

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Переговори відбулися в Малайзії за посередництва прем’єр-міністра Анвара Ібрагима, який нині очолює АСЕАН — Регіональне об’єднання країн Південно-Східної Азії. Обидві сторони домовилися не лише зупинити бойові дії, а й відновити пряме спілкування для подальшого врегулювання ситуації.

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Нагадаємо, 25 липня командування прикордонної оборони Таїланду запровадило воєнний стан у восьми районах провінцій Чантабурі та Трат на тлі загострення конфлікту з Камбоджею.

Зазначається, що це рішення пов’язане з необхідністю гарантувати національну безпеку, оскільки Камбоджа застосувала силу та озброєння для проникнення на територію Таїланду вздовж спільного кордону.

Обидві сторони звинувачують одна одну в розпалюванні конфлікту та порушенні міжнародних норм.

Сутички почалися після кількох тижнів напруженості навколо давнього прикордонного конфлікту між сусідніми країнами Південно-Східної Азії.

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