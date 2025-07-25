Таїланд запровадив воєнний стан у восьми районах через конфлікт із Камбоджею

У п’ятницю, 25 липня, командування прикордонної оборони Тайланду провінцій Чантабурі та Трат запровадило воєнний стан у восьми районах на тлі загострення конфлікту з Камбоджею.

Про це повідомляє The Nation Thailand.

Таїланд частково запровадив воєнний стан

Зазначається, що це рішення пов’язане з необхідністю забезпечити національну безпеку, оскільки Камбоджа застосувала силу та озброєння для проникнення на територію Таїланду вздовж спільного кордону.

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– Ці дії важливі для захисту суверенітету країни, територіальної цілісності, а також життя та майна громадян Таїланду, – йдеться у матеріалі.

Воєнний стан запроваджено в районах Муанг Чантабурі, Тха Май, Макхам, Лем Сін, Кенг Ханг Мео, На Яй Ам і Кхао Кхітчакут у провінції Чантабурі, а також у районі Кхао Самін провінції Трат.

Декларація про введення воєнного стану в цих районах набрала чинності 25 липня.

Евакуація людей з прикордоння

Таїланд евакуював понад 130 тис. людей уздовж кордону з Камбоджею на тлі запеклих боїв між двома країнами. Обидві сторони застосовують артилерію, пише The Guardian.

За словами представника таїландських військових, сутички сталися у 12 районах спірної прикордонної зони, що свідчить про розширення конфлікту, який спалахнув днем раніше.

За офіційною інформацією Таїланду, евакуйовано 138 тис. осіб із чотирьох прикордонних провінцій.

Кількість загиблих зросла до 15 людей, серед яких 14 цивільних і восьмирічний хлопчик.

Уряд Камбоджі не надав офіційних даних про загиблих або евакуацію цивільних.

Однак місцевий посадовець повідомив агентству Reuters, що одна цивільна особа загинула, ще п’ятеро були поранені, а 1500 сімей евакуйовано.

Загострення конфлікту між Таїландом та Камбоджею

– Цей інцидент агресії загострюється і може перейти у повномасштабну війну. Однак наразі ми перебуваємо на етапі збройного конфлікту з використанням важкого озброєння. Все, що ми робили досі – це захист нашої землі та суверенітету нації, – заявив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Таїланду Пхумтхам Вечаячай.

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет повідомив, що підтримав запропоноване Малайзією припинення вогню, але стверджує, що Таїланд спочатку погодився, а потім відмовився.

Обидві сторони звинувачують одна одну в розпалюванні конфлікту та порушенні міжнародних норм.

У п’ятницю МЗС Таїланду заявило, що в принципі погодилося на малайзійську пропозицію, але якщо умови на місцях дозволятимуть її здійснити.

– Слід зазначити, що протягом дня камбоджійські війська продовжували невибіркові атаки на території Таїланду, – йдеться в повідомленні міністерства у мережі X.

Малайзія, яка головує в Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), закликала Таїланд і Камбоджу до деескалації.

США та Китай також висловили занепокоєння. За даними таїландської армії, бойові дії відновилися до світанку в п’ятницю в провінціях Убонратчатхані та Сурін.

– Камбоджійські сили здійснили тривалу артилерійську атаку з використанням важкого озброєння, артилерії та реактивних систем залпового вогню БМ-21, – заявили військові Таїланду. – Таїландські війська відповіли вогнем згідно з тактичною ситуацією.

Що призвело до початку конфлікту

Сутички почалися у четвер вранці після кількох тижнів напруженості навколо давнього прикордонного конфлікту між сусідніми країнами Південно-Східної Азії.

Зіткнення стали новою ланкою в історії конфліктів уздовж 817-кілометрового кордону між Камбоджею та Таїландом, частини якого є предметом суперечок через різні трактування колоніальних карт.

Напруження зросло в травні, коли війська коротко обмінялися вогнем у спірній зоні, внаслідок чого загинув камбоджійський солдат. Це спричинило подальші кроки у відповідь з обох сторін.

Кризу загострив інцидент у середу, коли п’ятеро таїландських солдатів були поранені від вибуху наземної міни. Це був другий подібний випадок за тиждень.

Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та оголосив про намір вислати камбоджійського посла з Бангкока. Таїланд стверджує, що міни були нещодавно встановлені, Камбоджа це заперечує.

Наступного дня Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетних та артилерійських ударах, у тому числі по цивільних районах, та заявив, що його ВПС завдали авіаударів у відповідь по військових об’єктах.

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