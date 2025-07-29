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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Британия признает Палестину в сентябре, если Израиль не остановит войну — Стармер

Кір Стармер у Києві 16 січня 2025
Фото: Офис президента

Великобритания планирует признать Палестину уже в сентябре, если Израиль не выполнит поставленные условия и не прекратит войну в секторе Газа.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с Кабинетом министров, пишет Euractiv.

При каких условиях Британия признает Палестину

По словам Стармера, Великобритания признает Палестину в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если правительство Израиля не примет существенных мер для прекращения ужасной ситуации в секторе Газа и не выполнит другие условия.

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Среди них — четкое понимание, что не будет аннексии на Западном берегу, и обязательство соблюдать долгосрочный мирный процесс, который обеспечит решение о создании двух государств.

Стармер подчеркнул, что нет никакой равноценности между Израилем и боевиками ХАМАС.

Премьер Британии утверждает, что требования к террористам ХАМАС остаются актуальными: необходимо освободить всех заложников, подписать соглашение о прекращении огня и разоружиться.

Учитывая предупреждения о том, что людям в секторе Газа грозит голод, все больше законодателей Лейбористской партии Стармера просят его признать палестинское государство, чтобы оказать давление на Израиль.

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