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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Британія визнає Палестину у вересні, якщо Ізраїль не зупинить війну – Стармер

Кір Стармер у Києві 16 січня 2025
Фото: Офіс президента

Велика Британія планує визнати Палестину вже у вересні, якщо Ізраїль не виконає поставлених умов та не припинить війну в секторі Гази.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з Кабінетом міністрів, пише Euractiv.

За яких умов Британія визнає Палестину

За словами Стармера, Британія визнає Палестину у вересні перед Генеральною Асамблеєю ООН, якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в секторі Гази та не виконає інші умови.

Зараз дивляться

Серед них – чітке розуміння, що не буде анексії на Західному березі, та зобов’язання дотримуватися довгострокового мирного процесу, який забезпечить рішення про створення двох держав.

Стармер наголосив, що немає жодної рівнозначності між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Прем’єр Британії стверджує, що вимоги до терористів ХАМАС залишаються актуальними: необхідно звільнити всіх заручників, підписати угоду про припинення вогню та роззброїтися.

З огляду на попередження про те, що людям у секторі Гази загрожує голод, дедалі більше законодавців Лейбористської партії Стармера просять його визнати палестинську державу, щоб чинити тиск на Ізраїль.

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