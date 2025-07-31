Администрация Трампа призывает все государственные органы США срочно обновить подходы к регулированию криптовалюты и обеспечить ее полноценную интеграцию в экономику.

Об этом говорится в отчете Белого дома.

Масштабная реформа финансовой системы США под криптовалюты

Белый дом представил масштабный план превращения США в глобального лидера в сфере цифровых активов.

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Инициатива предусматривает кардинальные изменения в финансовом секторе с целью интеграции криптовалют в повседневную жизнь граждан наравне с долларом.

Реформа охватывает шесть ключевых направлений: регулирование ценных бумаг и товаров, банковские операции, налоговую систему, страховую сферу, кибербезопасность и борьбу с нелегальным финансированием.

Для реализации плана администрация президента Трампа ожидает принятия специального законодательства в Конгрессе, которое официально признает криптовалюту отдельным классом активов с собственным правовым полем.

Президент Трамп заявил, что стратегическая цель — создать самый глубокий и ликвидный рынок цифровых активов в мире, обеспечив прозрачные правила игры для американских компаний и инвесторов.

По его словам, цифровые валюты должны стать привычным инструментом в таких сферах, как ипотечное кредитование и пенсионные накопления.

По мнению инициаторов реформы, внедрение предложенных рекомендаций позволит Соединенным Штатам возглавить глобальную блокчейн-революцию и заложить основу для начала так называемого золотого века криптовалют.

Активное продвижение криптоинициатив также связывают с ростом интереса к этой отрасли со стороны семьи президента.

Только с момента победы Трампа на выборах стоимость биткоина выросла на 74%, а общая капитализация рынка цифровых активов — на $1,57 трлн.

Ранее Трамп также инициировал создание национального криптовалютного резерва с включением XRP, SOL и ADA.

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