У Білому домі анонсували “золотий вік” для криптовалюти в США: розроблено план

Адміністрація Трампа закликає усі державні органи США терміново оновити підходи до регулювання криптовалюти та забезпечити її повноцінну інтеграцію в економіку.

Про це йдеться у звіті Білого дому.

Масштабна реформа фінансової системи США під криптовалюти

Білий дім презентував масштабний план перетворення США на глобального лідера у сфері цифрових активів. Ініціатива передбачає кардинальні зміни у фінансовому секторі з метою інтеграції криптовалют у повсякденне життя громадян на рівні з доларом.

Зараз дивляться

Реформа охоплює шість ключових напрямів: регулювання цінних паперів і товарів, банківські операції, податкову систему, страхову сферу, кібербезпеку та боротьбу з нелегальним фінансуванням.

Для реалізації плану адміністрація президента Трампа очікує на ухвалення спеціального законодавства в Конгресі, яке офіційно визнає криптовалюту окремим класом активів із власним правовим полем.

Президент Трамп заявив, що стратегічна мета — створити найглибший і найліквідніший ринок цифрових активів у світі, забезпечивши прозорі правила гри для американських компаній та інвесторів.

За його словами, цифрові валюти мають стати звичним інструментом у таких сферах, як іпотечне кредитування та пенсійні накопичення.

На думку ініціаторів реформи, впровадження запропонованих рекомендацій дозволить Сполученим Штатам очолити глобальну блокчейн-революцію та закласти підґрунтя для початку так званого золотого віку криптовалют.

Активне просування криптоініціатив також пов’язують зі зростанням інтересу до цієї галузі з боку родини президента.

Лише з моменту перемоги Трампа на виборах вартість біткойна зросла на 74%, а загальна капіталізація ринку цифрових активів — на $1,57 трлн.

Раніше Трамп також ініціював створення національного криптовалютного резерву з включенням XRP, SOL та ADA.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.