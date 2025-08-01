Цунами на Камчатке могло повредить базу подводных лодок РФ – The Telegraph

База атомных подводных лодок на Дальнем Востоке России, вероятно, была повреждена в результате цунами и землетрясения на Камчатке.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные британской газетой The Telegraph.

Цунами повредило базу подводных лодок РФ

Речь идет о базе Рыбачий на полуострове Камчатка. Именно там базируется большинство атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.

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Снимки, сделанные спутником Umbra Space в четверг, показали, что часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, что, вероятно, свидетельствует о том, что он оторвался от причала.

В то же время нет признаков того, что в момент буйства стихии рядом с пирсом была подводная лодка. Эксперты говорят, что повреждение самой конструкции особых последствий для российского флота не будет иметь.

Однако возникли вопросы относительно того, нанесло ли цунами дальнейший ущерб базе, которая, как считается, была поражена в течение 15 минут после землетрясения.

На спутниковых снимках, сделанных 17 июля, можно увидеть подводную лодку, пришвартованную к пирсу, который сейчас, вероятно, поврежден. На обоих снимках на западной стороне пирса пришвартован надводный корабль.

В этом пункте базируются новейшие суда класса Борей и советские Дельты. База Рыбачий является ключевым объектом Тихоокеанского флота РФ. Она расположена в Авачинской бухте в 120 км от эпицентра землетрясения.

Также в бухте расположена военно-морская база Петропавловск-Камчатский и отдельные объекты для загрузки ракет и судостроительные верфи.

В среду, 30 июля, на российском полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8.

Это вызвало предупреждение о цунами в нескольких странах Тихого океана, а также на Гавайях, Аляске, побережьях США и Канады, а также в некоторых частях Южной Америки.

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