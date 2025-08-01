Цунамі на Камчатці могло пошкодити базу підводних човнів РФ – The Telegraph

База атомних підводних човнів на Далекому Сході Росії, ймовірно, була пошкоджена внаслідок цунамі та землетрусу на Камчатці.

Про це свідчать супутникові знімки, отримані британською газетою The Telegraph.

Цунамі пошкодило базу підводних човнів РФ

Йдеться про базу Рибачий на півострові Камчатка. Саме там базується більшість атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії.

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Знімки, зроблені супутником Umbra Space у четвер, засвідчили, що частина одного з пірсів відхилилася від свого початкового положення, що, ймовірно, свідчить про те, що він відірвався від причалу.

Водночас немає ознак того, що у момент вирування стихії поруч із пірсом був підводний човен. Експерти кажуть, що пошкодження самої конструкції особливих наслідків для російського флоту не матиме.

Однак виникли питання щодо того, чи завдало цунамі подальшої шкоди базі, яка, як вважається, була уражена протягом 15 хвилин після землетрусу.

На супутникових знімках, зроблених 17 липня, можна побачити підводний човен, пришвартований до пірсу, який зараз, ймовірно, пошкоджений. На обох знімках на західному боці пірсу пришвартований надводний корабель.

У цьому пункті базуються новітні судна класу Борей та радянські Дельти. База Рибачий є ключовим об’єктом Тихоокеанського флоту РФ. Вона розташована в Авачинській бухті за 120 км від епіцентру землетрусу.

Також в бухті розташована військово-морська база Петропавловськ-Камчатський і окремі об’єкти для завантаження ракет і суднобудівні верфі.

У середу, 30 липня, на російському півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8.

Це спричинило попередження про цунамі в кількох країнах Тихого океану, а також на Гаваях, Алясці, узбережжях США та Канади, а також у деяких частинах Південної Америки.

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