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Марина Мелехова, редактор ленты
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На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана

вулкан
Фото: Depositphotos

На российском полуострове Камчатка зафиксировали одно из самых мощных сейсмических явлений последних лет: землетрясение магнитудой 8,7-8,8 балла вызвало извержение вулкана Ключевская Сопка.

Об этом сообщает издание Меduzа.

Активизация вулкана Ключевская Сопка: что известно

На Камчатке активизировался вулкан Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии.

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Извержение началось вскоре после мощного землетрясения, которое всколыхнуло регион. По данным сейсмологов, магнитуда достигала 8,7 или 8,8 балла.

Толчки были ощутимы на всей территории полуострова.

Из-за чрезвычайной силы землетрясения в России, Японии, США, Канаде и других странах была объявлена угроза цунами. Некоторые прибрежные районы начали подготовку к возможной эвакуации.

Напомним, что Камчатка является одной из самых сейсмически активных зон планеты, где сталкиваются Тихоокеанская и Североамериканская тектонические плиты.

Нынешняя активность вулкана Ключевская Сопка сопровождается выбросами пепла на высоту до трех километров, ночью над кратером видели мощное свечение.

Ранее специалисты наблюдали линзообразное облако, сформировавшееся над вулканом.

Это может осложнить авиасообщение на Дальнем Востоке и в Северной части Тихого океана.

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