Посвященные оценят ловушку: западные СМИ о вероятной встрече Трампа и Путина

Некоторые СМИ сообщают о передаче Путину пакета предложений, обсуждении трехстороннего формата с участием Владимира Зеленского и вероятном месте проведения саммита.

Однако официального подтверждения этому нет. На фоне противоречивых сигналов Киев и европейские партнеры подчеркивают: никакие договоренности о войне не могут происходить без участия Украины.

Центр противодействия дезинформации призывает критически относиться к информационному шуму вокруг темы.

— Большинство слухов в СМИ сейчас и близко не соответствуют реальности. Особенно в отношении планов — наоборот, сразу торчат ушки за публикациями, и не только российскими, потому что все преследуют свои интересы, — подчеркнул руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Onet

Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа для Владимира Путина: Москва должна получить очень много

Польское издание Onet пишет, что узнало о содержании предложения США по Украине, которое было представлено диктатору Путину во время переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом в Москве.

Onet со ссылкой на источники утверждает, что это предложение было согласовано с европейскими партнерами.

— Нам стало известно, что Москва получила очень выгодное предложение от администрации Трампа, — отметило издание.

Как отмечает Onet, в предложенный пакет вошли следующие пункты:

перемирие в Украине без заключения мира;

фактическое признание оккупированных Россией территорий путем откладывания вопроса об их статусе на 49 или 99 лет;

отмена большинства санкций против РФ и постепенное возобновление энергетического сотрудничества.

В предложении не упоминаются гарантии о нерасширении НАТО – ключевое требование Москвы. Также, по данным издания, Кремль не получил обещаний о прекращении военной помощи Украине.

Sky News

Первая за годы встреча Трампа и Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся впервые за несколько лет, однако это не обязательно означает прекращение огня в Украине, пишет Sky News.

Если сообщения NBC правдивы, и проведение саммита между Путиным и Трампом зависит от того, согласится ли российский президент встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то такая встреча может вообще не состояться.

Это будет первая встреча президента США с президентом России за более чем четыре года — после одного из самых мрачных периодов в истории двусторонних отношений между странами.

Однако саммит Путина и Трампа не обязательно будет означать прекращение огня.

С одной стороны, это может свидетельствовать о достижении определенного консенсуса, а личная встреча нужна для того, чтобы окончательно закрепить договоренности.

Такой подход всегда был характерен для России. Она последовательно заявляла, что встреча на уровне президентов возможна только при наличии конкретного предмета для договоренности.

С другой стороны, за этим может не стоять ничего существенного — это может быть лишь жест ради картинки.

The Guardian

Отказ Путина встретиться с Зеленским может сорвать саммит с Трампом

Усилия по организации личной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут потерпеть крах из-за отказа лидера Кремля встретиться с Владимиром Зеленским — потенциальным условием Белого дома для этого важнейшего саммита.

В четверг появились противоречивые сигналы о возможном саммите между Путиным и Трампом: представители Белого дома и Кремля порой озвучивали противоположные позиции относительно требований лидеров и состояния подготовки встречи.

Это указывает на новый, хаотичный этап в непоследовательных попытках Трампа договориться о прекращении войны в Украине, пишет The Guardian.

Путин заявил, что пока не готов встречаться с Зеленским, несмотря на то, что Кремль одновременно сообщил о подготовке к двустороннему саммиту с Дональдом Трампом уже на следующей неделе.

— Я в целом не против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия, — сказал Путин о потенциальной встрече с Зеленским. — К сожалению, мы пока далеки от создания таких условий.

После встречи Путина со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, которая состоялась в Кремле в среду, из Вашингтона поступили сообщения, что российский президент якобы согласился сначала встретиться с Трампом, а затем — с Зеленским в трехстороннем формате.

Однако уже на следующий день представитель Белого дома в комментарии New York Post заявил, что Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии, что тот предварительно проведет переговоры с Владимиром Зеленским, а на такое условие российский лидер ранее не соглашался.

Несмотря на оптимистичные заявления Кремля о подготовке двустороннего саммита, там отрицают, что вопрос трехсторонней встречи с участием Зеленского вообще обсуждался.

— Мы предлагаем сосредоточиться прежде всего на подготовке двусторонней встречи с Трампом, — сказал журналистам в Москве помощник Путина Юрий Ушаков. — Что касается трехстороннего формата, о котором по какой-то причине говорили в Вашингтоне вчера, его упомянула только американская сторона во время встречи в Кремле. Но этот вопрос не обсуждался. Российская сторона оставила это предложение без комментариев.

Место проведения возможного саммита пока не названо. В то же время Путин, который в четверг встречался в Кремле с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заедом Аль Нагаяном, предположил, что переговоры могли бы пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

— У нас много друзей, которые готовы помочь с организацией таких мероприятий. Один из них — президент Объединенных Арабских Эмиратов, — заявил он.

Тот факт, что Путин и Трамп могут пытаться договориться об Украине без участия украинской стороны, вызывает тревогу в Киеве и европейских столицах. Там подчеркивают: Украина должна принимать непосредственное участие в переговорах о своей судьбе.

The New York Times

Для Путина саммит с Трампом — ключ к достижению целей в отношении Украины.

После того как Стив Виткофф покинул Россию в среду, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

К звонку также присоединились генсек НАТО Марк Рютте и европейские лидеры. Путин стремится к встрече с Трампом, видя в ней шанс навязать «мир» на своих условиях, пишет NYT.

Российский диктатор Путин давно демонстрирует заинтересованность во встрече с президентом США Дональдом Трампом, которую рассматривает как «лучший шанс» получить преимущество в войне против Украины.

Не только за счет оккупации, но и путем достижения выгодного для себя соглашения.

С начала полномасштабного вторжения, по данным издания, как аналитики, так и люди, знакомые с мышлением Путина, утверждают: главная цель лидера Кремля заключается не столько в завоевании территорий, сколько в навязывании “мирного соглашения”, которое позволило бы ему реализовать свои геополитические амбиции.

Путин, по информации NYT, пытается поддерживать каналы связи с Вашингтоном и одновременно избегать эскалации в отношениях с Трампом.

О чем именно шла речь на встрече Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом 6 августа в Москве — пока точно неизвестно. Не исключено, что во время переговоров Путин мог намекнуть на готовность к определенным уступкам в отношении оккупированных украинских территорий.

Часть экспертов предполагает, что ранее в этом году Путин мог давить на своих посредников, требуя от них занимать жесткую переговорную позицию, чтобы добиться личной встречи с Трампом.

В Кремле, вероятно, считают, что именно прямой диалог может дать Путину возможность убедить Трампа поддержать российскую трактовку «корней конфликта».

По словам источников NYT, близких к Кремлю, а также западных аналитиков, главные требования Путина касаются гарантий по блокированию вступления Украины в НАТО, остановки дальнейшего расширения Альянса, сокращения военных возможностей Украины и создания условий для появления пророссийского правительства в Киеве.

Источники подчеркивают, что эти стратегические цели, а не контроль над отдельными территориями, являются для Путина приоритетом.

Reuters. Кремль заявляет, что Путин и Трамп встретятся в ближайшее время, Зеленский советуется с европейцами.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в ближайшие дни, сообщили в Кремле 7 августа. Это происходит на фоне усилий президента США добиться прорыва в прекращении войны в Украине, после того как он выразил растущее разочарование действиями российского президента и пригрозил новыми санкциями.

Объявление прозвучало на следующий день после длительной, трехчасовой встречи спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа с Путиным в Москве.

Трамп предупредил о введении новых санкций против России и стран, которые покупают ее экспорт, начиная с пятницы, если Путин не согласится прекратить более чем трехлетний конфликт — самый кровавый в Европе со времен Второй мировой войны.

В среду Трамп повысил пошлины на индийскую нефть из-за ее закупки в России и заявил, что аналогичные меры могут быть применены и к Китаю — еще одному крупному покупателю российской нефти.

Пока неизвестно, будут ли объявлены дополнительные шаги после истечения пятничного дедлайна.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились провести саммит Путина и Трампа «в ближайшие дни».

Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты являются «вполне приемлемым» местом для переговоров, но не подтвердил, что именно эта страна будет принимать встречу.

Встреча лидеров США и России не проводилась с июня 2021 года, когда Путин и Джо Байден провели саммит в Женеве.

В феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины, ссылаясь на угрозу собственной безопасности, что вызвало глубокий кризис в отношениях между Москвой и Западом.

Киев и его западные союзники рассматривают это вторжение как империалистическую попытку захвата территорий.

Bloomberg

Путин и Трамп планируют встречу, а США настаивают на участии Зеленского

В Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп находятся на финальном этапе согласования деталей личной встречи, которая может состояться уже в ближайшие дни.

Белый дом подчеркивает: никаких договоренностей не будет, пока Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны уже определили место встречи — его объявят позже.

В США это отрицают: представитель Белого дома подчеркнул, что никакой даты или локации официально не утверждено — все зависит от согласия Кремля на диалог с Киевом.

Путин в четверг заявил, что не против переговоров с Зеленским, но “условия для этого еще не созданы”.

Несмотря на противоречия, Москва демонстрирует активизацию переговорного процесса — вчера Путин провел в Кремле трехчасовую встречу со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом.

Между тем Дональд Трамп пригрозил вторичными санкциями для покупателей российской нефти, если Путин не согласится на перемирие до пятницы.

Вашингтон пытается добиться прорыва в переговорах на фоне того, что война продолжается уже четвертый год.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно обещал «быстро завершить войну», но сейчас все больше разочаровывается в позиции Путина.

Несмотря на шесть телефонных разговоров с февраля, российский президент так и не согласился на прекращение огня. Сам Трамп заявил 6 августа, что переговоры Виткоффа с Путиным не стали прорывом, хотя сам факт подготовки встречи – первой с 2018 года – свидетельствует об определенном прогрессе.

В Киеве и европейских столицах опасаются, что Путин попытается склонить Трампа к уступкам.

Остается много открытых вопросов: какие именно условия соглашения, кто будет гарантировать его выполнение и какую роль будет играть Украина.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Трампом обсуждал с европейскими лидерами возможные форматы мирных переговоров – среди них “две двусторонние и одна трехсторонняя встреча” с участием Трампа, Путина и Зеленского.

– Украина не боится переговоров и ждет такой же смелости от российской стороны, – заявил Зеленский в соцсетях.

Трамп по-прежнему сталкивается с критикой со стороны тех, кто видит реальный риск в том, что Путин сможет избежать наказания, несмотря на то, что война продолжается уже четвертый год.

— Трамп отчаянно ищет что-то, что можно назвать победой. И, как я прогнозирую, Путин ему это даст, — заявил Майкл Кеннеди, профессор международных и общественных дел Университета Брауна. — Трамп ухватится за это, тогда как те, кто лучше информирован, поймут, в какую ловушку он попал.

Путин считает Крым — украинский полуостров на Черном море, незаконно аннексированный Россией в 2014 году — своей территорией, как и части восточных и южных регионов Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые российские войска пока не контролируют полностью.

Украина заявляет, что не готова отказываться ни от одного клочка своей территории. Киев требует полного вывода российских войск и выплаты репараций за разрушения, нанесенные стране с момента вторжения в феврале 2022 года.

Ранее США предлагали признать Крым российским в рамках потенциального соглашения, а также фактически согласиться с контролем РФ над частями других оккупированных украинских территорий. Согласно тем предварительным предложениям, контроль над частями Запорожской и Херсонской областей должен был быть возвращен Украине.

Как сообщил Ушаков, во время встречи Путин и Виткофф также обсуждали отношения между Россией и США и отметили, что их можно было бы развивать по “совершенно иному, взаимовыгодному сценарию”.

