На крупнейшем судостроительном заводе России «Вымпел», который выпускает как гражданские, так и военные суда, начались сокращения персонала из-за финансовых проблем.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Увольнения продлятся до конца года

Ожидается, что увольнения будут происходить поэтапно и продлятся до конца года.

Причиной стало отсутствие финансирования из-за истощения фонда национального благосостояния и бюджетные проблемы в России.

Накануне правительство РФ сократило финансирование программы модернизации флота на 40%.

Кроме того, из-за резкого ограничения государственных заказов в отрасли значительно сократилось производство на предприятии.

Как отмечают в ЦПД, огромные расходы на войну против Украины привели к рекордному дефициту российского бюджета и сокращению всех расходов, не связанных непосредственно с военно-промышленным комплексом.

Вместе с последствиями санкций, финансовыми проблемами и резким падением доходов населения это привело к стремительному падению производства во многих отраслях российской экономики.

Ранее в ЦПД сообщали, что за шесть месяцев доля предприятий, планирующих увольнение сотрудников, почти удвоилась.

По данным отчета Центробанка РФ, потеря устойчивости российского бизнеса наиболее остро ощущается в сферах добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики.

