ЦПД опроверг фейк о “расстрелах гражданских ВСУ” в Часовом Яру

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опроверг очередной российский фейк о якобы расстреле гражданских Вооруженными силами Украины в Часовом Яру.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.

Фейк РФ относительно Часового Яра

Россия в очередной раз распространяет дезинформацию о якобы преступлениях Вооруженных сил Украины. На этот раз кремлевские пропагандисты заявляют, что украинские военные якобы расстреливали гражданских, которые пытались покинуть Часов Яр.

Никаких доказательств этих обвинений представлено не было — ни фото, ни видео, ни фамилий погибших, ни данных о количестве жертв, ни независимых свидетельств.

Как отметили в ЦПД, все заявления основаны исключительно на словах российского пропагандиста, который уже неоднократно фигурировал в распространении ложной информации.

ЦПД подчеркивает, что такой фейк является очередным элементом кремлевской кампании по дискредитации ВСУ и попыткой оправдать преступления, которые совершает именно российская армия на оккупированных территориях Украины.

Ранее Центр противодействия дезинформации уже опровергал подобные фейки о якобы зверствах ВСУ, которые неизменно оказывались полностью сфабрикованными российской пропагандистской машиной.

Напомним, что по словам главы городской военной администрации Часового Яра Сергея Чауса, в городе до сих пор остается 135 человек.

В конце июля российские СМИ активно распространяли информацию о захвате Часового Яра, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

Согласно картам DeepState, россияне до сих пор не контролируют южную часть города. Бои продолжаются.

