Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
На найбільшому суднобудівному заводі РФ почалися масові скорочення

Флот РФ
Фото: Depositphotos

На найбільшому суднобудівному заводі Росії Вимпел, який випускає як цивільні, так і військові судна, почалися скорочення персоналу через фінансові проблеми.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Звільнення триватимуть до кінця року

Очікується, що звільнення відбуватимуться поетапно і триватимуть до кінця року.

Причиною стала відсутність фінансування через виснаження фонду національного добробуту та бюджетні проблеми в Росії.

Напередодні уряд РФ зменшив фінансування програми модернізації флоту на 40%.

Крім того, через різке обмеження державних замовлень у галузі значно скоротилося виробництво на підприємстві.

Як наголошують у ЦПД, величезні витрати на війну проти України призвели до рекордного дефіциту російського бюджету та скорочення всіх видатків, що не пов’язані безпосередньо з військово-промисловим комплексом.

Разом з наслідками санкцій, фінансовими проблемами та різким падінням доходів населення це призвело до стрімкого падіння виробництва в багатьох галузях російської економіки.

Раніше у ЦПД повідомляли, що за шість місяців частка підприємств, що планують звільнення співробітників, майже подвоїлася.

За даними звіту центробанку РФ, втрата стійкості російського бізнесу найгостріше відчутна у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування й фармацевтики.

