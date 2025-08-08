РФ распространяет фейки о согласованном без Украины плане завершения войны — ЦПД

Россия целенаправленно распространяет недостоверную информацию о том, что якобы существует уже согласованный план завершения войны в Украине, согласованный без участия самой Украины.

Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко.

План окончания войны согласован без Украины – российский фейк

— Главная информационная тактика России сейчас — делать вид, что какой-то план завершения войны уже согласован без Украины. Поэтому они на разных уровнях и насыщают инфополе этими новостями. СЗР Нарышкина сейчас активно взаимодействует через выстроенные сети с различными медиа. На самом деле — это ложь, — отметил Коваленко в Telegram.

Он подчеркнул, что такая тактика для РФ не нова — Россия всегда пыталась создать впечатление, что все важные решения по Украине могут приниматься без ее участия.

Коваленко подчеркнул, что украинская сторона тесно сотрудничает с Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Турцией и другими партнерами.

Напомним, сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что США и Россия якобы намерены достичь договоренности о прекращении войны в Украине.

По информации источников издания, такое соглашение могло бы предусматривать признание российской оккупации части украинских территорий, захваченных во время полномасштабного вторжения.

Также отмечается, что реализация такого сценария была бы значительной политической победой для президента РФ Путина.

НИ США, ни РФ не ответили на запросы о комментариях. Украина также воздержалась от комментариев относительно возможных предложений.

