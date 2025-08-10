РФ готовится к шоковому падению цен на нефть: детали от разведки

Уже к концу 2025 года РФ из-за “новой ценовой войны” на рынке нефти готовится к шоковой цене $40-50 за баррель, информирует СБУ.

Мировые цены на нефть могут упасть — разведка

В частности, в отчете российского фонда Росконгресс говорится, что в конце 2025 – начале 2026 года мировые цены на нефть могут упасть до $40–50 за баррель. В настоящее время, по информации фонда, баррель стоит $66–68, однако рынок переживает “новую ценовую войну”.

— Нефтяное соглашение ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры, стремительно наращивающие бурение сланцевой отрасли, несмотря на цену, — отметили в разведке.

К тому же, дополнительное давление на рынок оказывает замедление экономики Китая, а также рост экспорта нефти из Бразилии, Гайане и Норвегии.

Геополитические риски, которые раньше “подтягивали” котировки на несколько долларов, сейчас почти не влияют на цены. Как следствие, предложение нефти в мире растет быстрее спроса.

