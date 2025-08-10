Укр Рус
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

РФ готується до шокового падіння цін на нафту: деталі від розвідки

нафта, видобуток нафти
Фото: Depositphotos

Уже наприкінці 2025 року РФ через “нову цінову війну” на ринку нафти готується до шокової ціни $40-50 за барель, інформує СБУ.

Світові ціни на нафту можуть впасти – розвідка

Зокрема, у звіті російського фонду Росконгрес йдеться, що наприкінці 2025 – на початку 2026 року світові ціни на нафту можуть впасти до $40–50 за барель. На даний час, за інформацією фонду, барель коштує $66–68, проте ринок переживає “нову цінову війну”.

– Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну, – зауважили у розвідці.

До того ж, додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяні та Норвегії.

Геополітичні ризики, які раніше “підтягували” котирування на кілька доларів, наразі майже не впливають на ціни. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит.

нафта, видобуток нафти

Пов'язані теми:

нафтаРосія
