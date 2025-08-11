Австралия рассматривает возможность признания Палестины

Австралия признает Палестину на 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре, чтобы способствовать международному импульсу к двухгосударственному решению, прекращению огня в Газе и освобождению заложников.

Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

При каких условиях Австралия признает Палестину

По его словам, решение Австралии способствует созданию исторического импульса для разрыва цикла насилия на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что палестинские чиновники обязались провести реформу управления, демилитаризацию, всеобщие выборы и признать государство Израиль.

— Обязательства Палестинской администрации подкреплены беспрецедентным требованием Арабской лиги к террористической организации ХАМАС прекратить свое правление в Газе и сдать оружие, — подчеркнул Альбанезе.

И отметил, что ХАМАС не может играть никакой роли в государстве Палестина.

— Палестинские дети заслуживают будущего, которое не имеет ничего общего с их сегодняшней реальностью. Впереди еще много работы по построению Палестинского государства. Мы будем сотрудничать с партнерами над надежным мирным планом, который установит систему управления и меры безопасности для Палестины и обеспечит безопасность Израиля, — добавил он.

Ранее о намерении признать Палестину заявили Великобритания, Франция и Канада.

30 июля на конференции ООН в Нью-Йорке 15 стран подписали декларацию, в которой объявили о намерении признать независимость Палестинского государства.

